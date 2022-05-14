«Поганая ситуация». Что говорят Овечкин и остальные о вылете «Вашингтона»
Поражение «Вашингтона» в первом раунде Кубка от «Флориды» — ожидаемый результат. Все-таки «Пантерз» — лучшая команда регулярного чемпионата с сумасшедшей атакой (более четырех заброшенных шайб в среднем за матч). Но от этого вылетать «Столичным» не менее обидно. Тем более при счете 2-1 в серии они упустили победу в четвертой игре, не попав в пустые ворота на последних минутах — соперник сравнял счет и вырвал победу в овертайме. Кто знает, удалось бы выбраться «Флориде» с 1-3?
Особо примечателен тот факт, что «Вашингтон» не выиграл ни одну серию в плей-офф после того, как выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Какая-то поганая ситуация», — заявил Овечкин на пресс-конференции. И это мы заменили слово, которое употребил российский нападающий, на более приличное. И ведь действительно — как здесь не выругаться?
«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперед и все время упускали его. Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бэкстреме, Оши, Карлсоне, на всех. Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны быть более ответственными», — продолжил Овечкин на пресс-конференции.
Рефлексировал и Ти Джей Оши: «Последние три игры серии были у нас в руках. Мы не смогли использовать эти шансы. Прошло не так много времени, так что есть еще над чем подумать. Но я очень горжусь тем, как ребята бились весь год. Серия в этом смысле ничем не отличалась».
Зато капитан «Флориды» Александр Барков — в полном восторге: «Это потрясающе. За 9 лет карьеры в НХЛ я ни разу не играл во втором раунде, не проходил первый раунд. Так что это просто прекрасно. В то же время, я понимаю, что предстоит очень много работы. Но прямо сейчас я хочу насладиться победой. Вернусь к работе завтра или когда угодно».
Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не считает сезон для Овечкина провальным: «Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф — определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки. Разочарование есть, но сезон прошел не зря».
Бывший партнер Овечкина по «Динамо» и сборной России Максим Сушинский считает, что никакой трагедии в случившемся нет: «Овечкин же не один играет. Играет команда. Да, Саша лидер, он должен тащить, но такое бывает. Проиграть финал Олимпиады — трагедия, а на вылете из Кубка Стэнли жизнь не заканчивается».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|3 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|6
|1.52
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67