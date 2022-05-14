«Поганая ситуация». Что говорят Овечкин и остальные о вылете «Вашингтона»

На пресс-конференции капитан выругался.

Поражение «Вашингтона» в первом раунде Кубка от «Флориды» — ожидаемый результат. Все-таки «Пантерз» — лучшая команда регулярного чемпионата с сумасшедшей атакой (более четырех заброшенных шайб в среднем за матч). Но от этого вылетать «Столичным» не менее обидно. Тем более при счете 2-1 в серии они упустили победу в четвертой игре, не попав в пустые ворота на последних минутах — соперник сравнял счет и вырвал победу в овертайме. Кто знает, удалось бы выбраться «Флориде» с 1-3?

Особо примечателен тот факт, что «Вашингтон» не выиграл ни одну серию в плей-офф после того, как выиграл Кубок Стэнли в 2018 году. «Какая-то поганая ситуация», — заявил Овечкин на пресс-конференции. И это мы заменили слово, которое употребил российский нападающий, на более приличное. И ведь действительно — как здесь не выругаться?

«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперед и все время упускали его. Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бэкстреме, Оши, Карлсоне, на всех. Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны быть более ответственными», — продолжил Овечкин на пресс-конференции.

Рефлексировал и Ти Джей Оши: «Последние три игры серии были у нас в руках. Мы не смогли использовать эти шансы. Прошло не так много времени, так что есть еще над чем подумать. Но я очень горжусь тем, как ребята бились весь год. Серия в этом смысле ничем не отличалась».

Зато капитан «Флориды» Александр Барков — в полном восторге: «Это потрясающе. За 9 лет карьеры в НХЛ я ни разу не играл во втором раунде, не проходил первый раунд. Так что это просто прекрасно. В то же время, я понимаю, что предстоит очень много работы. Но прямо сейчас я хочу насладиться победой. Вернусь к работе завтра или когда угодно».

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов не считает сезон для Овечкина провальным: «Сашу поздравляю с очередным успешным сезоном. Понятно, что плей-офф — определяющая стадия, но сезон классный. 50 шайб забил, приближается к рекорду Гретцки. Разочарование есть, но сезон прошел не зря».

Бывший партнер Овечкина по «Динамо» и сборной России Максим Сушинский считает, что никакой трагедии в случившемся нет: «Овечкин же не один играет. Играет команда. Да, Саша лидер, он должен тащить, но такое бывает. Проиграть финал Олимпиады — трагедия, а на вылете из Кубка Стэнли жизнь не заканчивается».