Овечкин вышел на чистое пятое место среди россиян по количеству игр в Кубке Стэнли

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4. «Нью-Йорк» победил в серии — 4-0.

Для российского форварда «Кэпиталз» Александра Овечкина матч стал 151-м в Кубке Стэнли. По этому показателю он обошел соотечественника Игоря Ларионова (150) и занял чистое пятое место среди россиян.

Овечкин уступает только Сергею Федорову (183), Евгению Малкину (177), Сергею Зубову (164) и Павлу Дацюку (157).