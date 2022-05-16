Панарин проваливал серию с «Питтсбургом», в Америке его начали критиковать. Но одним голом он исправил все
Сегодняшний гол Артемия Панарина в ворота «Питтсбурга» уже навсегда войдет в историю «Рейнджерс». Как минимум потому, что россиянин стал третьим игроком в истории нью-йоркского клуба, забившим гол в овертайме 7-го матча серии, и вошел в компанию к Дереку Степану и Стефану Матто.
Однако не покидает ощущение, что вторую половину зубодробительной битвы с «Пингвинз» Хлебушек провалил. Если шведско-иранский пулемет Мика Зибанежад взял команду за шкирку и повел ее за собой в шестом матче, а Игорь Шестеркин вообще перманентно был главным фактором, не позволявшим развалиться команде Жерара Галлана, то разглядеть Панарина после классного старта первого раунда было крайне сложно. Вот и у североамериканских журналистов уроженец Коркино наряду с привозным Джейкобом Трубой стал чуть ли не самым критикуемым игроком «Рейнджерс».
«Если Панарин и был заметен только в первые 64 минуты седьмого матча, то только когда он делал что-то бесполезное. В первом периоде он был в каком-то миноре, но это можно простить, поскольку Артемий здорово оборонялся в потенциально опасной концовке двадцатиминутки.
В третьем периоде он наиграл на удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой за воротами «Пингвинз», и это было менее простительно, учитывая, что до игры оставалось около 12 минут, а «Рейнджерс» все время пытались нащупать игру. Но, как иногда говорят игроки «Рейнджерс», Хлебушек есть Хлебушек", — написал сразу после игры автор The Athletic Артур Стэйпл.
За что чаще всего доставалось «десятке» с Бродвея? Например, за крайне слабую реализацию и банальное отсутствие голов. И дело тут даже не в функционале Панарина, в последние два сезона превратившегося в чистого диспетчера, зачастую ориентированного на передачу, а не на бросок. Напротив, с абсолютным количеством бросковых попыток у Артемия все в порядке — по этому показателю он вовсе первый в команде. Проблема в другом — из этого количества до ворот в серии с «Питтсбургом» дошло только 46% выстрелов, и зачастую он сваливался на броски из не самых очевидных позиций.
При этом со своей основной задачей Панарин справлялся исправно и регулярно кормил опасными передачами Райана Строума и Эндрю Коппа, которые благодаря ему вошли в тройку лидеров «Рейнджерс» по ожидаемым голам (iXG) в серии. Но здесь претензии к реализации можно предъявлять только к его партнерам, с которыми он все чаще задыхается.
В последнее время часто кажется, что два далеко не самых креативных канадца не могут понять, как работает хоккейный IQ Панарина. И именно поэтому ему приходилось судорожно пытаться создавать моменты самому себе, что вело к постоянному передерживанию шайбы и какому-то запредельному количеству грубых потерь.
Примечательно, что по итогам семи матчей Артемий вовсе стал лидером «Рейнджерс» по числу обрезов (18). Да, этот показатель зачастую свидетельствует о том, насколько часто игрок контролирует шайбу. Однако у того же Зибанежада эта цифра оказалась в три раза меньше. Впрочем, куда важнее, что лучший бомбардир «Рейнджерс» в регулярке допускает огромное количество менее явных потерь на полборта. В седьмом матче это слишком явно бросалось в глаза.
И если в рубке с «Пингвинами» огрехи лидеров «синерубашечников» в итоге удалось перекрыть классной игрой Шестеркина и горящими глазами вкупе с недюжинным характером, то проскочить с более глубокой «Каролиной», у которой уже выработался «инстинкт убийцы», с прежними проблемами не получится.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
0 - 0
|0 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
|0 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
|0 - 0
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|7
|14
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|7
|11
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|7
|7
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|7
|1.53
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.67