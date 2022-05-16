Панарин проваливал серию с «Питтсбургом», в Америке его начали критиковать. Но одним голом он исправил все

В следующем раунде против «Каролины» Артемию будет еще сложнее.

Сегодняшний гол Артемия Панарина в ворота «Питтсбурга» уже навсегда войдет в историю «Рейнджерс». Как минимум потому, что россиянин стал третьим игроком в истории нью-йоркского клуба, забившим гол в овертайме 7-го матча серии, и вошел в компанию к Дереку Степану и Стефану Матто.

Однако не покидает ощущение, что вторую половину зубодробительной битвы с «Пингвинз» Хлебушек провалил. Если шведско-иранский пулемет Мика Зибанежад взял команду за шкирку и повел ее за собой в шестом матче, а Игорь Шестеркин вообще перманентно был главным фактором, не позволявшим развалиться команде Жерара Галлана, то разглядеть Панарина после классного старта первого раунда было крайне сложно. Вот и у североамериканских журналистов уроженец Коркино наряду с привозным Джейкобом Трубой стал чуть ли не самым критикуемым игроком «Рейнджерс».

«Если Панарин и был заметен только в первые 64 минуты седьмого матча, то только когда он делал что-то бесполезное. В первом периоде он был в каком-то миноре, но это можно простить, поскольку Артемий здорово оборонялся в потенциально опасной концовке двадцатиминутки.

В третьем периоде он наиграл на удаление за опасную игру высоко поднятой клюшкой за воротами «Пингвинз», и это было менее простительно, учитывая, что до игры оставалось около 12 минут, а «Рейнджерс» все время пытались нащупать игру. Но, как иногда говорят игроки «Рейнджерс», Хлебушек есть Хлебушек", — написал сразу после игры автор The Athletic Артур Стэйпл.

За что чаще всего доставалось «десятке» с Бродвея? Например, за крайне слабую реализацию и банальное отсутствие голов. И дело тут даже не в функционале Панарина, в последние два сезона превратившегося в чистого диспетчера, зачастую ориентированного на передачу, а не на бросок. Напротив, с абсолютным количеством бросковых попыток у Артемия все в порядке — по этому показателю он вовсе первый в команде. Проблема в другом — из этого количества до ворот в серии с «Питтсбургом» дошло только 46% выстрелов, и зачастую он сваливался на броски из не самых очевидных позиций.

При этом со своей основной задачей Панарин справлялся исправно и регулярно кормил опасными передачами Райана Строума и Эндрю Коппа, которые благодаря ему вошли в тройку лидеров «Рейнджерс» по ожидаемым голам (iXG) в серии. Но здесь претензии к реализации можно предъявлять только к его партнерам, с которыми он все чаще задыхается.

В последнее время часто кажется, что два далеко не самых креативных канадца не могут понять, как работает хоккейный IQ Панарина. И именно поэтому ему приходилось судорожно пытаться создавать моменты самому себе, что вело к постоянному передерживанию шайбы и какому-то запредельному количеству грубых потерь.

Примечательно, что по итогам семи матчей Артемий вовсе стал лидером «Рейнджерс» по числу обрезов (18). Да, этот показатель зачастую свидетельствует о том, насколько часто игрок контролирует шайбу. Однако у того же Зибанежада эта цифра оказалась в три раза меньше. Впрочем, куда важнее, что лучший бомбардир «Рейнджерс» в регулярке допускает огромное количество менее явных потерь на полборта. В седьмом матче это слишком явно бросалось в глаза.

И если в рубке с «Пингвинами» огрехи лидеров «синерубашечников» в итоге удалось перекрыть классной игрой Шестеркина и горящими глазами вкупе с недюжинным характером, то проскочить с более глубокой «Каролиной», у которой уже выработался «инстинкт убийцы», с прежними проблемами не получится.