Шестеркин круто стартовал в Кубке Стэнли. Российский вратарь почти дотянул до рекорда НХЛ

Игорь остановился в нескольких шагах от исторического достижения.

В домашнем матче против «Питтсбурга» Игорь Шестеркин отразил 79 бросков и вышел на второе место в истории лиги по числу спасений за игру. Российский вратарь уступил только финну Йоонасу Корписало, который два года назад остановил 85 из 88 атак будущего обладателя Кубка Стэнли — «Тампы-Бэй». Помимо Шестеркина и Корписало 70 и более бросков отражали шесть голкиперов, в том числе и Михаил Шталенков.

Рекордсмены Кубка Стэнли по отраженным броскам в одном матче.

Державшийся больше 60 лет клубный рекорд Гампа Уорсли Шестеркин побил в самом начале второго овертайма, после чего справился еще с 22 бросками «пингвинов». Помимо двух названных вратарей больше 45 спасений совершали два «рейнджера» — швед Хенрик Лундквист (трижды) и американец Майк Рихтер (дважды).

Рекордсмены «Рейнджерс» по отраженным броскам в матче Кубка Стэнли.

Шестеркин — шестой российский вратарь, сделавший 50 сэйвов в матче Кубка Стэнли. В тройку лидеров помимо Игоря входят уже упомянутый Михаил Шталенков и оппонент Корписало в его рекордной игре Андрей Василевский. Больше одного полтинника оформил только Николай Хабибулин — в составе «Виннипега» в 1996-м и в составе «Тампы-Бэй» в 2003-м.