Овечкин о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли: «Вините в этом меня»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал вылет из Кубка Стэнли.

«Кэпиталз» проиграли «Рейнджерс» со счетом 2:4 в четвертом матче серии первого раунда (счет в серии 0-4).

«Проигрывать в серии всегда тяжело. У нас были неплохие шансы. Мы просто не смогли забить. Наша пятерка не забросила много шайб. Вините в этом меня. Я играл не очень хорошо.

Переживаю ли я, что это может быть моим последним выступлением в плей-офф? Надеюсь сыграть в Кубке Стэнли еще несколько раз», — цитирует россиянина ESPN.

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли.

«Рейнджерс» вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).