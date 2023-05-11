Малкин номинирован в НХЛ на неожиданный приз. Он его достоин?
Евгений Малкин вошел в список кандидатов на «Кинг Клэнси Трофи». Эта награда вручается игроку, который демонстрирует лидерские качества на льду и вне его, а также принимает активное участие в общественной жизни. Каждый клуб лиги представлен одним кандидатом. Обладатель трофея получит 25 тысяч долларов, которые потратит на благотворительные цели по своему выбору. «Кинг Клэнси Трофи» вручается с 1988 года, но россияне еще никогда не становились обладателями этого приза.
Награда названа в честь умершего Фрэнсиса М. Кинга Клэнси, который был хоккеистом «Оттавы» и «Торонто». Он внес вклад в первое чемпионство «Мэйпл Лифс» в 1932 году, а также принимал участие в благотворительной игре Эйса Бэйли, которая по сути стала первым Матчем звезд НХЛ. В 1958 году Клэнси был включен в Зал хоккейной славы. Пока Хенрик Седин стал единственным игроком, выигрывавшим приз больше одного раза. В 2016 году он выиграл его сам, а в 2018-м разделил награду с братом и партнером по команде Даниэлем.
Схема определения победителя достаточна проста. Игроку необходимо быть не только авторитетом в коллективе, но и заниматься благотворительностью. Конкуренция у Малкина очень большая. В прошлом году приз получил канадский защитник Пи Кей Суббан. Как сообщает официальный сайт НХЛ, хоккеист создал несколько благотворительных фондов, постоянно помогает малообеспеченной молодежи, оказывает помощь в борьбе с коронавирусом и раком, а также выступает за социальную и расовую справедливость.
В начале этого сезона Евгений объявил об инициативе I'm Score for Kids («Я забиваю для детей»). Форвард жертвовал по 710 долларов за каждое набранное очко в регулярном чемпионате, а деньги отправились в фонд Роналда Макдоналда. Малкин набрал за сезон 83 (27+56) балла, что составило почти 59 тысяч долларов на благотворительность. Будет ли этого достаточно для завоевания «Кинг Клэнси Трофи», непонятно, но еще ни один игрок «Питтсбурга» не выигрывал этот приз.
Для самого Малкина вряд ли эта награда имеет большое значение. Евгений провел классный чемпионат, впервые с сезона-2008/09 сыграл минимум 80 матчей в регулярке НХЛ, но его команда все равно не попала в плей-офф. И тем не менее пополнить коллекцию личных наград было бы символично. В послужном списке Евгения уже есть «Колдер Трофи», «Конн Смайт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд». Список более чем внушительный, но получить очередное признание всегда приятно.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|2 - 2
|
Торонто - Флорида
|1 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|11.05
|02:00
|
Флорида – Торонто
|1 : 2
|11.05
|05:00
|
Эдмонтон – Вегас
|4 : 1
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|17
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|11
|16
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|13
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|11
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|5
|1.80
|
|
Адин Хилл
Вегас
|3
|1.89
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96