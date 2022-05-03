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Сегодня, 13:40

«Сент-Луис» накажет команду Капризова за грязь? Капитан «Миннесоты» чуть не сломал ногу Бучневичу

Защитник «Миннесоты» Сперджен ударил по ноге Бучневича в матче плей-офф НХЛ
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Защитник «Миннесоты» Джаред Сперджен ударил по ноге Павла Бучневича.
Российские хоккеисты пока в тени.

НХЛ
Кубок Стэнли-2022. Первый раунд
«Миннесота» — «Сент-Луис» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
Голы: Перрон — 1 (бол., О`Райлли, Крюг), 6:15 — 0:1. О`Райлли — 1 (Фолк, Перрон), 15:56 — 0:2. Перрон — 2 (бол., Шенн, Крюг), 36:30 — 0:3. Перрон — 3 (Крюг, Саад), 52:34 — 0:4.
Нереализованный буллит: Барбашев (Сент-Луис), 3:50.
Вратари: Флери — Хуссо (57:19 — 58:14).
Штраф: 28 — 18.
Броски: 37 (14+14+9) — 31 (12+10+9).
Наши: Капризов (18.07/5/0), Куликов (15.50/1/-2) — Барбашев (9.34/2/0), Бучневич (18.17/3/0), Тарасенко (15.44/0/0), Торопченко (7.08/1/0).
Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19053 зрителя
Счет в серии: 0-1

В этом сезоне сырая, но бесшабашная «Миннесота» Кирилла Капризова по-настоящему очаровывает. У команды Дина Эвасона нет россыпи звезд в атаке и ярких центров, но это не помешало канадскому тренеру поставить приятный глазу атакующий хоккей в регулярке и занять итоговое второе место на «Востоке», показав пятый результат в лиге по количеству заброшенных шайб (305).

Однако в плей-офф дела минувшие значения не имеют, и на первый план логично выходят кубковый опыт, терпение, работа спецбригад, поставленная оборона, а также умение вскапывать чужой пятак и забирать отскоки. Именно это «Миннесоте» в первом матче плей-офф и показал «Сент-Луис», который сегодня переиграл «Дикарей» связкой Перрон — О'Райлли и решил исход матча за счет подбора.

Смотрите сами — все четыре шайбы «Блюзменов» были забиты на добивании. Конечно, здесь нужно делать поправку на то, что две из них были заброшены в большинстве. Но разве не показательно, что все свои результативные броски игроки гостей наносили с чистого льда? Кажется, первый хет-трик этого плей-офф дался Дэвиду Перрону очень легко.

При этом в равных составах «Сент-Луис» по движению и остроте не был на голову сильнее хозяев, сохранив свои ворота в неприкосновенности благодаря финну Вилле Хуссо и крестовине, в которую во втором периоде угодил Йоэль Эрикссон Эк. Не пошла сегодня игра и у Кирилла Капризова, непривычно остававшегося в тени большую часть игрового времени. Пусть он и был привычно активен у чужих ворот, отметившись в протоколе пятью бросками по воротам «Блюз».

В итоге «Миннесота» оказалась бессильна против опытнейшей команды с 15 обладателями Кубка Стэнли в составе. И лучше всего демонстрирует сегодняшнее бессилие «Уайлд» поступок их капитана Джареда Сперджена, который за полторы минуты до конца матча исподтишка нанес грязный удар по ахиллову сухожилию Павлу Бучневичу. Чем не повод «премировать» канадского защитника дополнительной дисквалификацией?

Пока все идет к тому, что «Сент-Луис» накажет соперника за такую игру, — не видно, за счет чего «Миннесота» может обыграть «Блюз». Надежда, пожалуй, только на Капризова, которого в первой игре уверенно прикрыли. В тени пока и российские нападающие «Сент-Луиса», но здесь главное, что Бучневич обошелся без травмы. Хотя удар Сперджена выглядел действительно страшно.

Джаред Сперджен
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
0
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
0 - 0
3. Бостон - Каролина
0 - 0
4. Бостон - Каролина
0 - 0
1 - 0
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7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
3.05 02:00
Каролина – Бостон
 5 : 1
3.05 02:30
Торонто – Тампа-Бэй
 5 : 0
3.05 04:30
Миннесота – Сент-Луис
 0 : 4
3.05 05:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 3 : 4
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Вратари (КН)
И О
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 4
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 3
Митчелл Марнер

Митчелл Марнер

Торонто

 1 3
И Г
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 1 3
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 1 2
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Каролина

 1 1
И КН
Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

Торонто

 1 0
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 1 0
Антти Раанта

Антти Раанта

Каролина

 1 1
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