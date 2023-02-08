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«Он сам себя поставил в элиту». Малкин на пороге нового исторического достижения

Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Евгений Малкин (№71), Крис Летанг (№58), Сидни Кросби (№87) и Джейк Гюнцель.
Фото USA Today Sports
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports
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Ассистент капитана «Питтсбурга» Евгений Малкин подошел к отметке в 1200 очков за карьеру в НХЛ. В истории лиги она ранее покорилась 50 игрокам.

«Он способен проскользнуть сквозь соперников»

36-летний центрфорвард дважды ассистировал партнерам в матче «Питтсбурга» с «Колорадо» (2:1 ОТ) и теперь набрал 1198 очков (463 гола, 735 передач) в 1031 играх регулярных чемпионатов НХЛ. В этом сезоне россиянин по-прежнему остается одной из главных звезд «Пингвинов».

«Бывают моменты, когда думаешь что-то вроде: «Боже мой, как ты остановишь этого парня?» — говорит генменеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл. — То, что он привносит в игре, очень тяжело заменить».

Из 50 игроков не менее чем с 1200 очками за карьеру в НХЛ — только трое действующих. Это капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби (1470 в 1158 матчах, 15-е место в историческом списке бомбардиров), капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (1464 в 1326, 17-е) и нападающий «Чикаго» Патрик Кейн (1215 в 1153, 46-е).

«Думаю, это просто показывает серьезную стабильность. Это большое число, — говорит Кросби о Малкине. — Чтобы достичь этого, вы должны набирать очки год за годом, оставаться на уровне. И это отражается (в статистике). И стоит учесть, у него была пара серьезных травм, так что число очков легко могло быть больше. Я думаю, что такая статистика просто показывает игроку, где он был на протяжении многих лет. Он по-прежнему продуктивен на высокой скорости, даже в своем возрасте. И считаю, это все отражает».

Александр Овечкин (№8) и&nbsp;Сидни Кросби (№87) в&nbsp;матче &laquo;Вашингтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Питтсбург&raquo; (3:2 Б) в&nbsp;Вашингтоне 26&nbsp;января. «Всегда весело играть такие матчи». Эмоции Овечкина и Кросби после новой серии «Вашингтон» — «Питтсбург»

Малкин может не выглядеть игроком из топового сезона-2011/12 с 109 (50+59) очками и «Харт Трофи» лучшему хоккеисту лиги или редкой почти полной регулярки-2017/18 с 98 (42+56), но он не так уж далеко. В своем 17-м сезоне Евгений с 52 (19+33) очками в 50 матчах уступает в «Питтсбурге» по результативности только Кросби — 61 (24+37). И 15 очков он набрал в 10 играх с 10 января до Матча звезд. Впечатление портят показатель полезности — «минус 5» (третий с конца в команде) и число штрафных минут — 30 (тоже — третий). Но если Джино в своем гениальном режиме, все довольны.

«Думаю, он сам себя поставил в элитную компанию, — говорит главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан. — Я вижу ведущего, целеустремленного хоккеиста. И думаю, он играет невероятно сильно. Он не идеальный, но точно элитный хоккеист. Он все еще способен доминировать в игре. Это то, что я вижу. Бывают матчи, когда шайба просто следует за ним. Именно тогда, когда он в своем лучшем состоянии и проявляет себя сильнее всего. И считаю, что Джино один из наших наиболее стабильных игроков. Он показывает это в каждой игре».

Самая яркая игра Малкина в первом месяце года — 10 января против «Ванкувера», когда он забил два гола, сделал две передачи и помог «Пингвинз» отыграть три шайбы и победить (5:4). Тогда Евгений набрал 4 очка впервые с 27 марта 2022-го, когда оформил хет-трик при одной передаче против разгромленного «Детройта».

«Это все его сила, — говорит Джейсон Цукер, левый крайний форвард в звене Малкина. — И в то же время, несмотря на его габариты, он избегает хитов. Он способен проскользнуть буквально сквозь соперников, заставить кого-то повернуть в неправильном направлении. Это довольно впечатляюще, что он может делать такое. И это нечто».

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports
Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«У него потрясающая карьера»

Малкин предан «Питтсбургу», выиграл с клубом всей своей североамериканской карьеры три Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017) и может стать первым россиянином с четырьмя чемпионствами в НХЛ. Джино входит как в тройку легенд и рекордсменов «Пингвинз» наряду с Кросби и Марио Лемье, так и в тройку лучших россиян в Северной Америке наравне с Овечкиным и Сергеем Федоровым. Среди соотечественников он уступает по очкам только Ови, лидирует по передачам и пока идет четвертым по голам после Овечкина, Федорова (483) и Александра Могильного (473).

«Он в топе, — говорит Овечкин о положении Малкина среди всех российских хоккеистов. — Тяжело сказать, кто № 1 и кто № 2, но он определенно топ-игрок. Я рад за него. У него потрясающая карьера, много кубков, индивидуальных наград».

Евгений Малкин в&nbsp;матче &laquo;Питтсбурга&raquo; с &laquo;Чикаго&raquo; (5:3) на&nbsp;арене United Center. «Надеюсь, останусь здесь навсегда». Малкин сыграл 1000 матчей в НХЛ и не сдержал эмоций

Российская звезда «Тампы» Никита Кучеров (691 очко в 612 матчах) считает влияние Малкина на хоккей в России сравнимым с овечкинским. И признает Евгения одним из любимых игроков.

«Возможно, это Ови и Джино. Джино определенно один из моих любимых игроков, за которым я слежу, — говорит Кучеров. — Он всегда выкладывается на льду по полной. Он заставляет тебя работать еще усерднее, чтобы соперничать с ним. Ты сидишь и смотришь, как он все делает на уровне, и пытаешься имитировать его игру».

Малкин стал неотъемлемой частью команды Кросби в сезоне-2006/07. Третий топ-ветеран в самой долгоиграющей тройке современности — Крис Летанг. Защитник пережил непростые моменты в конце 2022 года, а его возвращение в январе 2023-го против «Флориды» (7:6 ОТ) получилось очень эмоциональным и результативным, в том числе благодаря двум старым партнерам.

«Как говорил уже миллион раз, мне повезло, что я был задрафтован этим клубом и играю с этими двумя парнями столь долгое время, — говорит Летанг. — Я очень рад за Джино (на пороге 1200 очков). Я уверен, что он добьется еще большего».

Дальше «Питтсбург» отправляется в мини-турне на западное побережье, в гости к «Анахайму», «Лос-Анджелесу» и «Сан-Хосе», а до возвращения домой еще заедет к «Айлендерс». Для покорения очередной вершины Малкину нужно сделать еще два шага.

Александр Овечкин
Евгений Малкин
Крис Летанг
Никита Кучеров
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 51 34 17 76
2 Нью-Джерси 50 33 17 70
3 Рейнджерс 50 28 22 64
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 50 25 25 59
6 Айлендерс 54 27 27 59
7 Филадельфия 52 21 31 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 51 39 12 83
2 Торонто 52 31 21 70
3 Тампа-Бэй 50 32 18 66
4 Баффало 50 26 24 56
5 Флорида 53 25 28 56
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 49 21 28 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 52 29 23 68
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Колорадо 49 27 22 58
4 Миннесота 49 27 22 58
5 Нэшвилл 49 24 25 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 51 17 34 40
8 Чикаго 49 15 34 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 52 30 22 64
2 Сиэтл 50 29 21 63
3 Лос-Анджелес 53 28 25 63
4 Эдмонтон 51 29 22 62
5 Калгари 51 24 27 58
6 Ванкувер 50 20 30 44
7 Сан-Хосе 52 16 36 43
8 Анахайм 52 17 35 40
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Питтсбург – Колорадо
 2 : 1 ОТ
8.02 03:00
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
 3 : 4 ОТ
8.02 03:30
Айлендерс – Сиэтл
 4 : 0
8.02 03:30
Детройт – Эдмонтон
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8.02 04:00
Нэшвилл – Вегас
 1 : 5
8.02 04:30
Чикаго – Анахайм
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Леон Драйзайтль

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