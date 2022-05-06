Панарин разошелся! Набрал три очка и помог команде сравнять счет в серии

Шикарный матч главной звезды «Рейнджерс».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

Голы: Копп — 2 (Панарин, Браун), 6:50 — 1:0. Гюнтцель — 3 (Петтерссон, Кросби), 8:52 — 1:1. Строум — 1 (бол., Фокс, Панарин), 22:59 — 2:1. Крайдер — 2 (Ватрано, Миллер), 32:06 — 3:1. Кросби — 1 (Раст, Мэтисон), 38:34 — 3:2. Панарин — 1 (Ватрано, Миллер), 48:02 — 4:2. Ватрано — 1 (Шнайдер), 49:49 — 5:2.

Вратари: Шестеркин — Доминге.

Штраф: 8 — 12.

Броски: 40 (14+17+9) — 41 (11+14+16).

Наши: Панарин (19.04/2/0) — Малкин (18.18/3/-1).

6 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 1-1.

Битва между «Рейнджерс» и «Питтсбургом» продолжается. Сегодня команды обошлись без овертаймов, как это было в прошлой встрече, но от этого менее напряженным противостояние не стало. У Игоря Шестеркина по-прежнему было много работы (39 сэйвов), а партнеры неоднократно оставляли его на растерзание сопернику. «Бродвейцы» не могли позволить себе роскошь проиграть второй подряд домашний матч, поэтому команда Жерара Галлана была предельно мотивирована.

Talk of the town pic.twitter.com/hOfr35A1G3 — New York Rangers (@NYRangers) May 6, 2022

На стороне хозяев оказалась сложная кадровая ситуация «Питтсбурга». Мало того, что «Пингвины» лишились двух основных вратарей, так еще потеряли защитника Брайана Дюмулина и нападающего Рикарда Раккеля. Место в воротах команды занял Луи Доминге, который за всю карьеру сыграл в трех матчах плей-офф, а его бэкапом стал вызванный из АХЛ Алекс Д'Орио. «Бродвейцы» были просто обязаны пользоваться таким преимуществом, иначе можно спокойно готовиться к отпуску.

С первых минут «Рейнджерс» включили мощный прессинг, завершившийся весьма логичным голом. Наконец-то проснулся Артемий Панарин, который в прошлой игре не только не набрал очков, но и допустил целых семь потерь. На седьмой минуте матча россиянин классной передачей нашел Эдрю Коппа и тот открыл счет. Американский форвард, как влитой, вписался в систему «Рейнджерс», а в 18 матчах за новую команду набрал 20 (10+10) очков.

Артемий своими диспетчерскими способностями прокачивает не только партнеров, но и персональные достижения. Благодаря этой передаче он сумел продвинуться в рейтинге лучших российских бомбардиров в истории Кубка Стэнли. В активе Панарина стало 29 (10+19) баллов и по этому показателю он обошел Илью Ковальчука (28) и Вячеслава Фетисова (28). Форвард занял в списке 25-е место, но, как оказалось, расположился там ненадолго.

Хозяева продолжили агрессивно атаковать, однако заигрались и быстро пропустили в ответ. Артемий решил, что набирать очки только за свою команду — это довольно скучно, и помог отличиться «Питтсбургу». Россиянин грубо ошибся в середине площадки, позволил сопернику начать контратаку, которая в итоге завершилась точным броском Джейка Генцеля. Нападающий мощно начал плей-офф и забросил уже третью шайбу.

После перерыва «Рейнджерс» получили возможность разыграть большинство и здорово реализовали численный перевес. Хозяева зажали соперника в его зоне, провели несколько размашистых атак, после чего Райан Строум с подправления все-таки огорчил Доминге. В розыгрыше поучаствовал и Артемий Панарин, который сегодня был словно задействован на две команды.

Когда в середине матча Крис Крайдер сделал счет 3:1, то болельщики «Рейнджерс» смогли немного выдохнуть, но «Питтсбург» даже не думал мириться с положением дел. Во второй двадцатиминутке команда играла не так интенсивно, как хозяева, но эпизодами выглядела гораздо острее. Тем более, соперник часто позволяет устроить проходной двор в своей зоне, чем и воспользовался Сидни Кросби. Канадец издевательски разобрался с обороной «бродвейцев», а Панарин не стал дорабатывать в защите и просто наблюдал за происходящим.

Если бы «Питтсбург» сумел сравнять счет, то неопытные игроки «Рейнджерс» могли бы психологически дрогнуть. Однако удача повернулась лицом к ньюйоркцам. В середине третьего периода передача Панарина завершилась попаданием в Майкла Мэтсона и курьезным голом. Артемий набрал 31-е очко в плей-офф и обошел в списке русских бомбардиров Сергея Березина. Теперь форвард делит 23-е место с Сергеем Немчиновым, а до Андрея Маркова остался всего один набранный балл.

Перевернуть игру у «Пингвинз» не получилось. Всего через минуту после гола Панарина Фрэнк Ватрано поставил в матче точку. Впрочем, с учетом огромного количества травм команда Майка Салливана может быть собой довольна. «Пингвины» сумели забрать один выездной матч и это уже отличный повод возвращаться домой в не самом плохом настроении. Теперь команде остается надеяться на хотя бы небольшое улучшение кадровой ситуации.

Все три звезды матча достались игрокам «Рейнджерс» — Панарину, Шестеркину и Ватрано. Интересно, что Игорь стал первым вратарем с сезона-1955/56, сделавшим 100 сейвов в первых двух играх своей команды в Кубке Стэнли. «Он невероятен. Очень хорош, очень быстр. Думаю, что он выиграет «Везина Трофи». Мы знали, что это будет большой вызов для нашей атаки», — сказал Малкин после первого матча. Не согласиться с ним здесь просто невозможно.

Нападающий «Питтсбурга» Джефф Картер в концовке сегодняшней встречи въехал в Шестеркина и успел об этом пожалеть. После таких вольностей можно нарваться на мощный кулак Райана Ривза. Игоря в обиду точно не дадут. Голкипер напугал всех, оказавшись на льду, но, к счастью, с ним все в полном порядке. Серия переезжает в Пенсильванию и можно даже не сомневаться, что скучно в этой паре не будет.