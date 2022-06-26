Шестеркин заявил, что у него было минимум шансов на приз самого ценного игрока сезона НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о церемонии награждении индивидуальных призов НХЛ.

— Вы были номинированы не только на «Везину», но и на звание самого ценного игрока сезона. Сейчас-то можно сказать, верили хоть немного в то, что вам дадут «Харт»?

— Я изначально понимал, что там шансов минимум. Но когда вскрывали конверт и называли имя, признаюсь, скрестил пальцы. А вдруг? Впрочем, у меня были серьезные конкуренты. Бороться с Коннором Макдэвидом и Остоном Мэттьюсом пока нереально. Это крутые хоккеисты, за плечами у которых прекрасный сезон.

— Не вскочили заранее, когда начали называть имя победителя?

— Нет-нет. Да и если бы я выиграл «Харт», то просто не смог бы подняться с кресла из-за волнения.

— Вашими конкурентами за «Везину» были Якоб Маркстрем и Юусе Сарос. Очень сильные ребята.

— Согласен. Якоб высокий, а у таких голкиперов есть природное преимущество. Их труднее закрыть. При этом у него в арсенале не только преимущество в росте. А от игры Сароса я получаю истинное удовольствие. Он невысокий, но на льду творит чудеса.

— Вы выступили на церемонии, сказали несколько фраз на английском, но на пресс-конференциях после игры почему-то говорите на русском. Знаю, что вы всегда старались говорить правильно, но разве будет прогресс, если не отвечать на вопросы журналистов?

— Там другая ситуация. В «Рейнджерс» нам дали переводчика, который работает на домашних матчах. А на выезд он с нами не ездит, и там я общаюсь с прессой на английском.