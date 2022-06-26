Шестеркин объяснил свой скандальный жест во время серии с «Питтсбургом»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» объяснил скандальные ситуации во время розыгрыша Кубка Стэнли.

— В Питтсбурге тоже весь стадион кричал ваше имя, когда вы пропускали.

— Это точно, прекрасно слышал. Там же небольшой скандал был. Почему-то обвинили в том, что я якобы махал команде соперника, типа «пока-пока». Однако жест был адресован определенному хоккеисту, который всю игру пытался вывести меня из себя. Показали же так, словно я стадион успокаиваю. Не было этого. Но фанаты там вели себя очень жестко. Когда на скамейке сидел, маленькие дети показывали мне средний палец, сзади какой-то мужик стучал по стеклу, чтобы разобраться со мной. Но на это я не реагирую.

— Обидно, когда дети дразнят.

— Обиднее должно быть их родителям за такое воспитание. Меня в «Питтсбурге» все отправляли в отпуск, говорили, что уже поле для гольфа зарезервировано. А я вообще в него не играю.

— Во время серии с «Каролиной» вы все-таки подъехали к стеклу и подразнили фаната соперника.

— Расскажу, как все было. Во время рекламной паузы обычно стараюсь не обращать внимания ни на кого. А тут взглядом поймал болельщика. Мы к тому времени пропустили две, он бесновался, показывал, что сейчас третью пропущу. И я пропустил, правда.

— Так.

— Потом приезжаем к ним снова. Я его уже запомнил, вижу, он на месте, орет, кричит, смеется. Внутренне улыбаюсь, а после сирены подъехал к нему и поприветствовал. Но если судить по фото, то есть ощущение, что я показываю какие-то жесты человеку, который сидел рядом, выглядел хмурым, переживая поражение клуба. Так это не ему было обращение.

— Не думал, что вы во время игр на кого-то смотрите.

— Обычно так и есть, но тут так получилось.