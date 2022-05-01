Полная статистика наших игроков.

В регулярном чемпионате-2021/22 в НХЛ сыграло 57 российских игроков — 46 полевых и 11 вратарей, что является рекордом для нашей страны после локаута-2004/05. Предыдущее достижение — 52 хоккеиста (41 полевой и те же 11 голкиперов) — пришлось на прошлый сезон. Нужно, правда, отметить, что до показателя чемпионата-2000/01 (70 полевых и 3 вратаря) пока очень далеко.

Сезоны, в которых играло больше всего россиян (после локаута-2004/05). Фото «СЭ»

Сразу девять российских игроков добрались до отметки в 60 набранных очков (это повторение лучшего результата в истории) и завершили турнир в топ-100 лучших бомбардиров лиги. Лучшим стал нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, который выбил гроссмейстерскую сотню и финишировал на общем пятом месте после звезд «Эдмонтона» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, Джонни Годро из «Калгари» и Джонатана Юбердо из «Флориды».

Лучшие бомбардиры сезона-2021/22. Фото «СЭ»

Капризов завладел всеми основными рекордами франшизы. На счету новокузнечанина 47 голов, 61 передача и 108 очков. Второго бомбардира в истории — швейцарца Кевина Фиалу — Кирилл опередил на 23 балла. Предыдущий снайперский рекорд, который много лет делили словак Мариан Габорик и канадец Эрик Стаал, он превзошел на пять голов, второй ассистент в истории — норвежец Матч Зуккарелло — отстал (причем в нынешнем сезоне) на шесть передач.

Лучшие результаты игроков «Миннесоты» за сезон. Фото «СЭ»

Форвард «Миннесоты» закончил сезон с десятым результатом в истории среди российских бомбардиров. Больше него набирали только Александр Овечкин (трижды), Евгений Малкин (дважды), Никита Кучеров, Александр Могильный, Сергей Федоров и Павел Буре.

Российские игроки, набравшие 100 очков в регулярном чемпионате. Фото «СЭ»

Заодно Капризов стал восьмым в истории российским игроком, сделавшим за сезон более 60 результативных передач. Рекорд России удерживает Никита Кучеров, ассистировавший партнерам 87 раз, больше 70 пасов сделали Евгений Малкин, Сергей Зубов и лучший российский распасовщик сезона-2021/22 Артемий Панарин. Форвард «Рейнджерс» в конце сезона предпринял атаку на первую в карьере сотню и ассистентские результаты Малкина и Зубова, но из-за травмы завершил чемпионат чуть раньше.

Российские игроки, делавшие более 60 передач за сезон в НХЛ. Фото «СЭ»

Но все-таки главным поставщиком статистических новостей оказался Александр Овечкин. Форвард «Вашингтона» повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 50 голами, догнав легенд 1980-х Майка Босси и Уэйна Гретцки. Российскому нападающему для достижения результата понадобилось 17 сезонов, тогда как звезде «Айлендерс» — всего 10, а главному бомбардиру в истории хоккея — 20. По шесть «полтинников» выбили Марио Лемье, Ги Лефлер и Марсель Дионн, по пять — Павел Буре, отец и сын Халлы, Фил Эспозито и Айзерман.

Игроки, забивавшие 50 голов в пяти и более сезонах. Фото «СЭ»

Овечкин стал первым ветераном в истории, которому удалось отличиться 50 раз за чемпионат. 36-летний форвард превзошел рекорд Теему Селянне, который 15 лет назад в том же возрасте отметился 48 голами. Помимо Ови и финна после 35-летия до отметки в 40 голов добирались Горди Хоу, Фил Эспозито, Джонни Бюсик и Брэндан Шэнахэн.

Лучшие снайперские результаты игроков старше 35 лет. Фото «СЭ»

В сезон-2022/23 Овечкин войдет с 780 голами в регулярных чемпионатах и хорошими шансами на скорый подъем в снайперском рейтинге. От занимающего второе место в исторической гонке Горди Хоу капитан «Вашингтона» отстает всего на 21 шайбу, от рекордсмена лиги Уэйна Гретцки — на 114.

Лучшие снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Кроме того, Овечкин теперь занимает первое место по набранным в XXI веке очкам. На один балл капитан «Вашингтона» опережает своего вечного конкурента Сидни Кросби, на два — суперветерана «Флориды» Джо Торнтона. Пятерку, кстати, замыкает еще один россиянин — Евгений Малкин, набравший 1146 очков.

Лидеры по набранным очкам в XXI веке. Фото «СЭ»

Заодно Овечкин повторил еще один (хотя и не очевидный) рекорд лиги, который более 20 лет принадлежал другому российскому форварду — Павлу Буре. Великие снайперы разных поколений забили по девять голов в пустые ворота за сезон. Буре в чемпионате-1999/00, Овечкин — 22 года спустя. Побороться за историческое достижение в теории мог еще и Андрей Свечников. Молодой нападающий «Каролины» в завершившемся сезоне отправил шайбу в пустую рамку семь раз.

Игроки, забившие больше шести голов в пустые ворота за сезон. Фото «СЭ»

Другой древний рекорд Русской Ракеты смог повторить еще один наш суперзвездный форвард — Никита Кучеров. Нападающий «Тампы» в конце регулярного чемпионата выдал серию из восьми матчей с голами и сравнялся с лучшими сериями Павла Буре и Александра Могильного. Заходил Никита и на лучший результат в истории, но против высказался вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин.

Самые продолжительные голевые серии россиян. Фото «СЭ»

86-й номер «Тампы» пропустил почти половину сезона и не попал даже в полусотню главных бомбардиров лиги. Зато по средней результативности Кучеров занял второе место, уступив только Коннору Макдэвиду, который до последнего матча атаковал бомбардирский рекорд XXI века. Третьим, кстати, стал новоиспеченный обладатель «Морис Ришар Трофи» Остон Мэттьюс, Кирилл Капризов здесь девятый, Артемий Панарин — 12-й.

Лидеры по средней результативности в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Неполный, но очень достойный сезон провел также и форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. Джино вышел на четвертое место в списке отечественных снайперов, подвинув Алексея Ковалева, Павла Буре и Илью Ковальчука. От занимающего третье место Александра Могильного Малкина отделяют 29 шайб, от Сергея Федорова — 39, от Александра Овечкина — 336.

Лучшие российские снайперы в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Кроме того, Малкин установил новый ассистентский рекорд для российских игроков и первым преодолел отметку в 700 голевых передач. Из действующих игроков неподалеку от Евгения располагается только Александр Овечкин. Звезды следующего поколения пасуют намного реже предшественников: Артемий Панарин (382 передачи) в общем рейтинге 15-й, Никита Кучеров (370) — 17-й, Евгений Кузнецов (370) — 18-й.

Лучшие российские ассистенты в истории НХЛ. Фото «СЭ»

Отдельного упоминания заслуживает «Сент-Луис», где собралась целая российская колония. И если молодые Алексей Торопченко и Клим Костин пока не играют важной роли в атаке «Блюзменов», то трио Владимир Тарасенко — Павел Бучневич — Иван Барбашев дружно перешагнуло отметку в 60 очков. Ранее российские тройки показывали столько высокую результативность только в «Детройте» 1990-х. В сезонах-1995/96 и -1998/99 больше 50 баллов набирали Сергей Федоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов. В сезоне-1996/97 Козлову не хватило пяти очков, чтобы составить компанию Федорову и Ларионову, а «Рейнджерс» — 1993/94 не попали в список из-за того, что Сергей Немчинов остановился на отметке в 49 баллов.

Команды, в которых больше трех российских игроков набирали больше 45 очков за сезон. Фото «СЭ»

Ни один вратарь в сезоне-2021/22 не смог одержать 40 побед за чемпионат, зато лидерство по числу выигрышей поделили два россиянина. Сергей Бобровский из «Флориды» добился успеха в 39 встречах из 54, Андрей Василевский из «Тампы» — в 39 встречах из 63. Шестое место, кстати, тоже досталось нашему голкиперу — «рейнджеру» Игорю Шестеркину.

Лидеры по победам в сезоне-2021/22. Фото «СЭ»

Бобровский, выступавший до «Флориды» за «Филадельфию» и «Коламбус», по ходу сезона вышел на второе место по победам среди российских вратарей, обогнав рекордсмена по проведенным матчам Николая Хабибулина. От обладателя лучшего отечественного результата Евгения Набокова Сергея отделяет 17 успешных игр.

Лидеры по победам среди российских вратарей. Фото «СЭ»

Общими усилиями 11 российских голкиперов оформили в регулярке 25 «сухарей». Это лучший результат для представителей отечественной вратарской школы в НХЛ. По общему количеству матчей на ноль Илья Сорокин из «Айлендерс» (семь) занял второе место, Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» — третье (шесть). Поддержку оказали Сергей Бобровский, Илья Самсонов, Андрей Василевский, Семен Варламов и Александр Георгиев. Предыдущий рекорд — 24 сухих матча — пришелся на прошлый сезон, 21 «сухарь» оформила пятерка вратарей в чемпионате-2018/19.