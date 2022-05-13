Одного Капризова слишком мало для победы. «Миннесота» завершила сезон
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч
«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)
Голы: Ледди — 1 (Парэйко), 14:59 — 1:0. О`Райлли — 5 (бол., Шенн, Перрон), 29:26 — 2:0. Бозак — 1 (Торопченко, Саад), 33:25 — 3:0. Тарасенко — 5 (бол., Перрон, Перунович), 38:36 — 4:0. Дамба — 1 (Меррилл, Куликов), 46:25 — 4:1. Парэйко — 1 (п.в.), 58:19 — 5:1.
Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:12 — 58:19).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 27 (4+21+2) — 26 (10+5+11).
Наши: Барбашев (14.53/2/-1), Бучневич (16.50/5/+1), Тарасенко (17.24/2/+1), Торопченко (7.03/1/+1) — Капризов (22.09/2/-2), Куликов (15.15/0/-2).
13 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.
Счет в серии: 4-2.
Второй плей-офф в карьере Кирилла Капризова получился впечатляющим. После ярчайшего выступления в регулярном чемпионате, где форвард «Миннесоты» стал лучшим российским бомбардиром, Капризов настрелял семь шайб в серии с «Сент-Луисом». Вот только для прохода в следующий раунд этого оказалось недостаточно. Выиграв три матча подряд, «Блюз» уверенно идут дальше.
Перед шестой игрой тренерский штаб Дина Эвасона пошел на решительные меры: в состав вернулся российский защитник Дмитрий Куликов, а легендарного Марка-Андре Флери в воротах сменил Кэм Тэлбот. В регулярке именно последний был основным вратарем «Миннесоты», но после обмена Флери ставку сделали на него. Вряд ли проблемы «Уайлд» заключались именно во вратаре, но тренеры решили попробовать и этот вариант. Не получилось — уже в первом периоде Тэлбот не поймал шайбу после не самого сложного броска Ледди.
«Миннесота» чаще бросала, но опасность шла в основном только от Капризова. Запомнился момент, как Кирилл обыграл на входе в зону Ивана Барбашева и прострелил на дальнюю штангу, но замкнуть передачу было некому. Правда, это было уже при счете 0:2 — Райана О'Райлли оставили совсем одного перед воротами в большинстве.
Алексей Торопченко еще в начале сезона играл в фарм-клубе, но получив шанс в главной команде, использовал его и закрепился. Да так, что не пропускает ни одного матча в плей-офф. А сегодня набрал свое первое очко в Кубке Стэнли. Взяв инициативу на себя, он прорвался к воротам соперника, а Тайлер Бозак довершил начатое российским форвардом.
Окончательно же крест на надеждах «Миннесоты» поставил Владимир Тарасенко, открывшийся на дальней штанге в большинстве. У него — пять голов в шести матчах серии. Конечно, результат чуть хуже, чем у Капризова, но «Сент-Луис» идет дальше — впереди битва с «Колорадо». «Миннесота» же со своей суперзвездой отправляется в отпуск.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|3 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|5
|10
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|5
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|5
|1.21
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.63
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63