Одного Капризова слишком мало для победы. «Миннесота» завершила сезон

Тарасенко продолжает забивать.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Шестой матч

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

Голы: Ледди — 1 (Парэйко), 14:59 — 1:0. О`Райлли — 5 (бол., Шенн, Перрон), 29:26 — 2:0. Бозак — 1 (Торопченко, Саад), 33:25 — 3:0. Тарасенко — 5 (бол., Перрон, Перунович), 38:36 — 4:0. Дамба — 1 (Меррилл, Куликов), 46:25 — 4:1. Парэйко — 1 (п.в.), 58:19 — 5:1.

Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:12 — 58:19).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 27 (4+21+2) — 26 (10+5+11).

Наши: Барбашев (14.53/2/-1), Бучневич (16.50/5/+1), Тарасенко (17.24/2/+1), Торопченко (7.03/1/+1) — Капризов (22.09/2/-2), Куликов (15.15/0/-2).

13 мая. Сент-Луис. Enterprise Center.

Счет в серии: 4-2.

Второй плей-офф в карьере Кирилла Капризова получился впечатляющим. После ярчайшего выступления в регулярном чемпионате, где форвард «Миннесоты» стал лучшим российским бомбардиром, Капризов настрелял семь шайб в серии с «Сент-Луисом». Вот только для прохода в следующий раунд этого оказалось недостаточно. Выиграв три матча подряд, «Блюз» уверенно идут дальше.

Перед шестой игрой тренерский штаб Дина Эвасона пошел на решительные меры: в состав вернулся российский защитник Дмитрий Куликов, а легендарного Марка-Андре Флери в воротах сменил Кэм Тэлбот. В регулярке именно последний был основным вратарем «Миннесоты», но после обмена Флери ставку сделали на него. Вряд ли проблемы «Уайлд» заключались именно во вратаре, но тренеры решили попробовать и этот вариант. Не получилось — уже в первом периоде Тэлбот не поймал шайбу после не самого сложного броска Ледди.

«Миннесота» чаще бросала, но опасность шла в основном только от Капризова. Запомнился момент, как Кирилл обыграл на входе в зону Ивана Барбашева и прострелил на дальнюю штангу, но замкнуть передачу было некому. Правда, это было уже при счете 0:2 — Райана О'Райлли оставили совсем одного перед воротами в большинстве.

Алексей Торопченко еще в начале сезона играл в фарм-клубе, но получив шанс в главной команде, использовал его и закрепился. Да так, что не пропускает ни одного матча в плей-офф. А сегодня набрал свое первое очко в Кубке Стэнли. Взяв инициативу на себя, он прорвался к воротам соперника, а Тайлер Бозак довершил начатое российским форвардом.

Окончательно же крест на надеждах «Миннесоты» поставил Владимир Тарасенко, открывшийся на дальней штанге в большинстве. У него — пять голов в шести матчах серии. Конечно, результат чуть хуже, чем у Капризова, но «Сент-Луис» идет дальше — впереди битва с «Колорадо». «Миннесота» же со своей суперзвездой отправляется в отпуск.