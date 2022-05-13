«Уайлд» снова завершили сезон в первом раунде, уступив в шести матчах «Сент-Луису»

Закончить первый раунд лучшим снайпером, но вылететь из плей-офф — так сюрреалистично сложилась для Кирилла Капризова серия с «Сент-Луисом». Российский форвард сделал все, чтобы «Миннесота» прошла «Блюз», но магии одной тройки оказалось мало против крепкого кубкового бойца. Второй плей-офф для фронтмена «Уайлд» завершился так же бесславно, как и год назад. Первый раунд — потолок для нынешней «Миннесоты». И вины Капризова в раннем завершении сезона нет.

Форварды других звеньев в серии с «Блюз» попросту поблекли. Баланс, которым владеет «Сент-Луис», выигравший в 2019 году Кубок Стэнли, тренеру «Миннесоты» Дину Эвасону может видеться только в сладких снах.

Покритиковать Капризова можно только за молчание в последнем, шестом матче. «Сент-Луис» за два периода добился комфортного перевеса (4:0), а Кирилл по итогу завершил игру с показателем полезности «-2». Обиднее всего, что с потери российского форварда началась ключевая — третья голевая атака «Блюз». В остальном Капризов играл традиционно активно и опасно: лез на ворота, бросал, искал партнеров передачами. Показательно, что оба матча, которые Кирилл провел без голов и ассистов, «Миннесота» проиграла без шансов — 0:4 и 1:5.

За шесть матчей Капризов забросил семь шайб — почти половину от баланса команды. Спрашивать за неутешительный результат «Уайлд» логичнее с других звеньев. Растворилась против «Блюз» тройка Фредерика Годро с Мэттом Болди и Кевином Фиалой. Швейцарец в конце регулярки набрал потрясающую форму, в одиночку вытаскивал матчи, но плей-офф отбегал вхолостую: ноль голов и лишь три передачи. Недалеко ушел Маркус Фолиньо — только две передачи в шести играх.

Чтобы «Миннесоте» пройти «Сент-Луис», от каждого звена требовался маленький подвиг. Никто из партнеров Капризова не прыгнул выше головы. Не нашлось у Дина Эвасона своего Алексея Торопченко, который разразился передачей в самом важном матче серии. Опасные моменты у «Блюз» генерировали все звенья. Не пошло у Тарасенко и Бучневича — забили Кайру и Перрон. А форварды «Миннесоты» словно надеялись, что Кирилл один затащит их в следующий раунд. Когда остальное нападение «Уайлд» впадало в апатию и исчезало со льда, все брал на себя недавний дебютант НХЛ (не забывайте об этом) Капризов.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Беглый анализ статистики не оставляет вопросов, почему борьбу за кубок продолжает «Сент-Луис». «Миннесота» завалила игру в неравных составах. И если 16,7 процента реализации большинства — более-менее сносный показатель, то 69,2 процента в меньшинстве — близкое к катастрофе значение для плей-офф. Неудивительно, что хуже убивали меньшинство только «Нэшвилл» (56,3), чьи игроки уже в отпуске, и «Лос-Анджелес» (61,1), который в первом раунде отбивается от двух вундеркиндов из «Эдмонтона», Макдэвида и Драйзайтля.

В дедлайн генменеджер «Уайлд» Билл Герин укрепил вратарскую линию опытным Марком-Андре Флери. Голкипер выиграл три Кубка Стэнли с «Питтсбургом», доходил до финала с «Вегасом» — он как никто другой знает, какой ценой добываются победы в плей-офф. Тандем Флери и Кэма Тэлбота выглядел минимум не хуже нестабильных Джордана Биннингтона и Вилле Хуссо из «Сент-Луиса». Однако в ключевые моменты Марк-Андре не выручил команду. Не зря на решающий матч Дин Эвасон достал из запаса Тэлбота. А Биннингтон, напротив, отыграл надежно и без диких ляпов. Каждая линия «Уайлд» была слабее оппонентов из «Блюз». Из этих деталей сложились неприятные 2-4 в серии.

Летом Биллу Герину надо избавить команду от капризовозависимости. На одной суперзвезде — а Кирилл за два года заслужил такой статус — не выжить против сбалансированных команд, как у Крэйга Беруби. Не верите? Спросите у поклонников «Эдмонтона», которые четыре года не заходят дальше первого раунда с суперталантливыми Макдэвидом и Драйзайтлем.

Команда, претендующая как минимум на финал конференции, не строится вокруг одного игрока. Даже настолько доминирующего, как Капризов. С чеккерами и силовиками у «Миннесоты» минимум проблем. Для баланса Эвасону необходимы форварды, которые помогут Капризову в атаке.

Найти оптимальных помощников для Кирилла — приоритетная задача «Уайлд» в межсезонье. В регулярке разрыв между россиянином и партнерами был заметен, но не так бросался в глаза, как в плей-офф. В том, что Капризов — незаменимый лидер «Миннесоты», все убедились по матчам с «Сент-Луисом». Без него «Блюз» закончили бы серию еще раньше — не сомневаюсь в этом. «Миннесота» помогла Капризову выйти на топ-уровень. Нападающий движется в верном направлении. Теперь, чтобы подкрепить личные достижения командными, «Уайлд» надо рационально поработать на рынке, чтобы создать полезное второе звено. Придется ли для этого расстаться с Фиалой или пожертвовать другими активами — это уже головная боль Герина.