Слабые партнеры — беда Капризова. Одной тройки «Миннесоте» мало для борьбы в плей-офф
Закончить первый раунд лучшим снайпером, но вылететь из плей-офф — так сюрреалистично сложилась для Кирилла Капризова серия с «Сент-Луисом». Российский форвард сделал все, чтобы «Миннесота» прошла «Блюз», но магии одной тройки оказалось мало против крепкого кубкового бойца. Второй плей-офф для фронтмена «Уайлд» завершился так же бесславно, как и год назад. Первый раунд — потолок для нынешней «Миннесоты». И вины Капризова в раннем завершении сезона нет.
Форварды других звеньев в серии с «Блюз» попросту поблекли. Баланс, которым владеет «Сент-Луис», выигравший в 2019 году Кубок Стэнли, тренеру «Миннесоты» Дину Эвасону может видеться только в сладких снах.
Покритиковать Капризова можно только за молчание в последнем, шестом матче. «Сент-Луис» за два периода добился комфортного перевеса (4:0), а Кирилл по итогу завершил игру с показателем полезности «-2». Обиднее всего, что с потери российского форварда началась ключевая — третья голевая атака «Блюз». В остальном Капризов играл традиционно активно и опасно: лез на ворота, бросал, искал партнеров передачами. Показательно, что оба матча, которые Кирилл провел без голов и ассистов, «Миннесота» проиграла без шансов — 0:4 и 1:5.
За шесть матчей Капризов забросил семь шайб — почти половину от баланса команды. Спрашивать за неутешительный результат «Уайлд» логичнее с других звеньев. Растворилась против «Блюз» тройка Фредерика Годро с Мэттом Болди и Кевином Фиалой. Швейцарец в конце регулярки набрал потрясающую форму, в одиночку вытаскивал матчи, но плей-офф отбегал вхолостую: ноль голов и лишь три передачи. Недалеко ушел Маркус Фолиньо — только две передачи в шести играх.
Чтобы «Миннесоте» пройти «Сент-Луис», от каждого звена требовался маленький подвиг. Никто из партнеров Капризова не прыгнул выше головы. Не нашлось у Дина Эвасона своего Алексея Торопченко, который разразился передачей в самом важном матче серии. Опасные моменты у «Блюз» генерировали все звенья. Не пошло у Тарасенко и Бучневича — забили Кайру и Перрон. А форварды «Миннесоты» словно надеялись, что Кирилл один затащит их в следующий раунд. Когда остальное нападение «Уайлд» впадало в апатию и исчезало со льда, все брал на себя недавний дебютант НХЛ (не забывайте об этом) Капризов.
Беглый анализ статистики не оставляет вопросов, почему борьбу за кубок продолжает «Сент-Луис». «Миннесота» завалила игру в неравных составах. И если 16,7 процента реализации большинства — более-менее сносный показатель, то 69,2 процента в меньшинстве — близкое к катастрофе значение для плей-офф. Неудивительно, что хуже убивали меньшинство только «Нэшвилл» (56,3), чьи игроки уже в отпуске, и «Лос-Анджелес» (61,1), который в первом раунде отбивается от двух вундеркиндов из «Эдмонтона», Макдэвида и Драйзайтля.
В дедлайн генменеджер «Уайлд» Билл Герин укрепил вратарскую линию опытным Марком-Андре Флери. Голкипер выиграл три Кубка Стэнли с «Питтсбургом», доходил до финала с «Вегасом» — он как никто другой знает, какой ценой добываются победы в плей-офф. Тандем Флери и Кэма Тэлбота выглядел минимум не хуже нестабильных Джордана Биннингтона и Вилле Хуссо из «Сент-Луиса». Однако в ключевые моменты Марк-Андре не выручил команду. Не зря на решающий матч Дин Эвасон достал из запаса Тэлбота. А Биннингтон, напротив, отыграл надежно и без диких ляпов. Каждая линия «Уайлд» была слабее оппонентов из «Блюз». Из этих деталей сложились неприятные 2-4 в серии.
Летом Биллу Герину надо избавить команду от капризовозависимости. На одной суперзвезде — а Кирилл за два года заслужил такой статус — не выжить против сбалансированных команд, как у Крэйга Беруби. Не верите? Спросите у поклонников «Эдмонтона», которые четыре года не заходят дальше первого раунда с суперталантливыми Макдэвидом и Драйзайтлем.
Команда, претендующая как минимум на финал конференции, не строится вокруг одного игрока. Даже настолько доминирующего, как Капризов. С чеккерами и силовиками у «Миннесоты» минимум проблем. Для баланса Эвасону необходимы форварды, которые помогут Капризову в атаке.
Найти оптимальных помощников для Кирилла — приоритетная задача «Уайлд» в межсезонье. В регулярке разрыв между россиянином и партнерами был заметен, но не так бросался в глаза, как в плей-офф. В том, что Капризов — незаменимый лидер «Миннесоты», все убедились по матчам с «Сент-Луисом». Без него «Блюз» закончили бы серию еще раньше — не сомневаюсь в этом. «Миннесота» помогла Капризову выйти на топ-уровень. Нападающий движется в верном направлении. Теперь, чтобы подкрепить личные достижения командными, «Уайлд» надо рационально поработать на рынке, чтобы создать полезное второе звено. Придется ли для этого расстаться с Фиалой или пожертвовать другими активами — это уже головная боль Герина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|3 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|3 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 3
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|3 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|6
|12
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|6
|11
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|5
|10
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|6
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|6
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|5
|7
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|5
|1.21
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.63
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63