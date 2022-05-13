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Слабые партнеры — беда Капризова. Одной тройки «Миннесоте» мало для борьбы в плей-офф

«Миннесота» вылетела из Кубка Стэнли
Михаил Скрыль
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Капризов с партнерами по команде.
Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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«Уайлд» снова завершили сезон в первом раунде, уступив в шести матчах «Сент-Луису».

Закончить первый раунд лучшим снайпером, но вылететь из плей-офф — так сюрреалистично сложилась для Кирилла Капризова серия с «Сент-Луисом». Российский форвард сделал все, чтобы «Миннесота» прошла «Блюз», но магии одной тройки оказалось мало против крепкого кубкового бойца. Второй плей-офф для фронтмена «Уайлд» завершился так же бесславно, как и год назад. Первый раунд — потолок для нынешней «Миннесоты». И вины Капризова в раннем завершении сезона нет.

Владимир Тарасенко. Одного Капризова слишком мало для победы. «Миннесота» завершила сезон

Форварды других звеньев в серии с «Блюз» попросту поблекли. Баланс, которым владеет «Сент-Луис», выигравший в 2019 году Кубок Стэнли, тренеру «Миннесоты» Дину Эвасону может видеться только в сладких снах.

Покритиковать Капризова можно только за молчание в последнем, шестом матче. «Сент-Луис» за два периода добился комфортного перевеса (4:0), а Кирилл по итогу завершил игру с показателем полезности «-2». Обиднее всего, что с потери российского форварда началась ключевая — третья голевая атака «Блюз». В остальном Капризов играл традиционно активно и опасно: лез на ворота, бросал, искал партнеров передачами. Показательно, что оба матча, которые Кирилл провел без голов и ассистов, «Миннесота» проиграла без шансов — 0:4 и 1:5.

За шесть матчей Капризов забросил семь шайб — почти половину от баланса команды. Спрашивать за неутешительный результат «Уайлд» логичнее с других звеньев. Растворилась против «Блюз» тройка Фредерика Годро с Мэттом Болди и Кевином Фиалой. Швейцарец в конце регулярки набрал потрясающую форму, в одиночку вытаскивал матчи, но плей-офф отбегал вхолостую: ноль голов и лишь три передачи. Недалеко ушел Маркус Фолиньо — только две передачи в шести играх.

Чтобы «Миннесоте» пройти «Сент-Луис», от каждого звена требовался маленький подвиг. Никто из партнеров Капризова не прыгнул выше головы. Не нашлось у Дина Эвасона своего Алексея Торопченко, который разразился передачей в самом важном матче серии. Опасные моменты у «Блюз» генерировали все звенья. Не пошло у Тарасенко и Бучневича — забили Кайру и Перрон. А форварды «Миннесоты» словно надеялись, что Кирилл один затащит их в следующий раунд. Когда остальное нападение «Уайлд» впадало в апатию и исчезало со льда, все брал на себя недавний дебютант НХЛ (не забывайте об этом) Капризов.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports

Беглый анализ статистики не оставляет вопросов, почему борьбу за кубок продолжает «Сент-Луис». «Миннесота» завалила игру в неравных составах. И если 16,7 процента реализации большинства — более-менее сносный показатель, то 69,2 процента в меньшинстве — близкое к катастрофе значение для плей-офф. Неудивительно, что хуже убивали меньшинство только «Нэшвилл» (56,3), чьи игроки уже в отпуске, и «Лос-Анджелес» (61,1), который в первом раунде отбивается от двух вундеркиндов из «Эдмонтона», Макдэвида и Драйзайтля.

В дедлайн генменеджер «Уайлд» Билл Герин укрепил вратарскую линию опытным Марком-Андре Флери. Голкипер выиграл три Кубка Стэнли с «Питтсбургом», доходил до финала с «Вегасом» — он как никто другой знает, какой ценой добываются победы в плей-офф. Тандем Флери и Кэма Тэлбота выглядел минимум не хуже нестабильных Джордана Биннингтона и Вилле Хуссо из «Сент-Луиса». Однако в ключевые моменты Марк-Андре не выручил команду. Не зря на решающий матч Дин Эвасон достал из запаса Тэлбота. А Биннингтон, напротив, отыграл надежно и без диких ляпов. Каждая линия «Уайлд» была слабее оппонентов из «Блюз». Из этих деталей сложились неприятные 2-4 в серии.

Летом Биллу Герину надо избавить команду от капризовозависимости. На одной суперзвезде — а Кирилл за два года заслужил такой статус — не выжить против сбалансированных команд, как у Крэйга Беруби. Не верите? Спросите у поклонников «Эдмонтона», которые четыре года не заходят дальше первого раунда с суперталантливыми Макдэвидом и Драйзайтлем.

Кирилл Капризов. Капризов — в шаге от рекорда НХЛ. Больше него в первом раунде плей-офф в XXI веке не забивал никто

Команда, претендующая как минимум на финал конференции, не строится вокруг одного игрока. Даже настолько доминирующего, как Капризов. С чеккерами и силовиками у «Миннесоты» минимум проблем. Для баланса Эвасону необходимы форварды, которые помогут Капризову в атаке.

Найти оптимальных помощников для Кирилла — приоритетная задача «Уайлд» в межсезонье. В регулярке разрыв между россиянином и партнерами был заметен, но не так бросался в глаза, как в плей-офф. В том, что Капризов — незаменимый лидер «Миннесоты», все убедились по матчам с «Сент-Луисом». Без него «Блюз» закончили бы серию еще раньше — не сомневаюсь в этом. «Миннесота» помогла Капризову выйти на топ-уровень. Нападающий движется в верном направлении. Теперь, чтобы подкрепить личные достижения командными, «Уайлд» надо рационально поработать на рынке, чтобы создать полезное второе звено. Придется ли для этого расстаться с Фиалой или пожертвовать другими активами — это уже головная боль Герина.

Кевин Фиала
Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Сент-Луис Блюз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
3 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
2 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 3
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 3
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
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Виннипег – Сиэтл
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 6 12
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 6 11
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 5 10
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 6 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 6 7
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 5 7
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 5 1.21
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.63
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

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