Шестеркин творил чудеса и установил рекорд, но героем стал Малкин

«Питтсбург» выиграл у «Рейнджерс» в первом матче серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд

Восточная конференция. Первый матч

«Рейнджерс» — «Питтсбург» — 3:4 3ОТ (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

Голы: Фокс — 1 (бол., Зибанежад, Крайдер), 9:19 — 1:0. Копп — 1 (Строум, Труба), 23:08 — 2:0. Гюнтцель — 1 (Кросби, Раст), 24:32 — 2:1. Гюнтцель — 2 (Кросби, Раст), 31:47 — 2:2. Крайдер — 1 (мен., Зибанежад), 37:07 — 3:2. Раст — 1 (бол., Малкин, Летанг), 38:30 — 3:3. Малкин — 1 (Марино, Капанен), 105:58 — 3:4.

Вратари: Шестеркин — Десмит (Доминге, 89:18, 105:58).

Штраф: 8 — 2.

Броски: 68 (15+8+11+34) — 83 (10+25+12+36).

Наши: Панарин (31.53/2/0) — Малкин (35.42/6/0).

4 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden. 18006 зрителей.

Счет в серии: 0-1.

Уж сколько лет успехи «Питтсбурга» зависят от троицы Сидни Кросби — Евгений Малкин — Крис Летанг. Артемий Панарин только готовился к дебюту во взрослом хоккее, Алексис Лафренье еще собирал конструктор, а Кросби, Малкин и Летанг уже ставили на колени всю НХЛ. В 2022-м они уже достаточно перебиты: на троих ветераны пропустили 58 матчей (большая часть пришлась на Малкина). Но в плей-офф настает их время. Вот и в дебютном матче против «Рейнджерс» Кросби и Малкин показали шикарную игру.

Правда, первый период оказался за хозяевами. Удаляться против «Рейнджерс» опасно, и за первые 60 минут игры «Питтсбург» лишь один раз нарушил правила. Этого хватило, чтобы открыть счет.

«Рейнджерс» играли жестко, но удар Райана Линдгрена в голову Рикарда Ракелля выглядел уж совсем неоправданным. И арбитры сначала ведь дали нарушителю пять минут, но в итоге заменили наказание малым штрафом.

На старте второго периода хозяева удвоили преимущество, чем, видимо, окончательно разозлили соперника. «Питтсбург» нанес аж 25 бросков за 20 минут игры! Игорь Шестеркин тащил как мог, как, например, в эпизоде с первым голом Джейка Гюнцеля. Но рассеянные защитники вновь подарили шайбу сопернику, а Кросби с Гюнцелем доставили посылку в ворота быстрее, чем эти самые защитники повернули головы.

Связка 87 — 59 шикарно сработала и в середине периода. А Кросби, отдав вторую передачу за матч, вышел на восьмое место в истории плей-офф НХЛ по ассистам. Обошел, между прочим, самого Яромира Ягра.

Малкин какое-то время находился в тени, но сделал свое дело в концовке периода, выдав в большинстве пас на пустые ворота Расту.

Против «Рейнджерс» соперники создают в равных составах примерно столько же моментов, сколько против «Оттавы». Даже страшно представить, что было бы с командой, если бы не Шестеркин. В концовке третьего периода он выдал чумовой сэйв, но сколько их еще ждет впереди.

Нельзя сказать, что команды боялись рисковать, но игра дошла аж до третьего овертайма. Шестеркин в итоге отразил аж 79 бросков (это рекорд «Рейнджерс» за всю историю клуба), но «Питтсбург» все равно выиграл. Причем победу гостям принес Малкин, который приехал на пятак, перекрыл обзор соотечественнику и подправил шайбу после наброса Марино.