Русских вратарей «Рейнджерс» затмил канадский ноунейм из «Питтсбурга». Прошлым летом он чуть не уехал в «Динамо»

Игоря Шестеркина поменяли после первого периода, Александр Георгиев был хорош, но не справился не с самым сложным броском.

Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 7:4 (4:1, 0:3, 3:0)

Голы: Макгинн — 1, 1:57 — 1:0. Какко — 1 (Лафренье, Хытил), 5:08 — 1:1. Картер — 1 (бол., Родригес, Мэтисон), 8:18 — 2:1. Родригес — 1 (бол., Мэтисон, Доминге), 10:31 — 3:1. Родригес — 2 (Бойл), 15:15 — 4:1. Ватрано — 2 (Крайдер, Зибанежад), 26:51 — 4:2. Панарин — 2 (Фокс, Строум), 27:58 — 4:3. Копп — 3 (мен., Руни), 35:59 — 4:4. Хейнен — 1, 51:02 — 5:4. Гюнтцель — 4 (п.в., Кросби, Мэтисон), 57:46 — 6:4. Картер — 2 (п.в., Кросби, Макгинн), 58:53 — 7:4.

Вратари: Доминге — Шестеркин (Георгиев, 20:00, 57:36 — 57:46, 58:00 — 58:53).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 37 (15+7+15) — 36 (10+17+9).

Наши: Малкин (16.06/1/0) — Панарин (21.40/5/-1).

8 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18385 зрителей.

Серия «Рейнджерс» и «Питтсбурга» пока самая событийная в плей-офф. Команды подарили три разных по драматургии матча. Первый завершился победой «Пингвинз» во втором овертайме. Меньше чем через 48 часов ньюйоркцы преобразились и разгромили парней из Пенсильвании, воспользовавшись их проблемой с вратарями.

Основной голкипер Кейси Десмит получил травму в стартовой игре. Позже выяснилось, что американец пропустит плей-офф. Фееривший в начале сезона Тристан Джерри так же далек от возвращения на лед. «Пингвинз» повел в бой Луи Доминге — номинально третий вратарь, который провел за карьеру только три матча в плей-офф, а в нынешней регулярке отыграл лишь 119 минут. Не самая убедительная статистика для первого номера команды, претендующей на проход во второй раунд. Любопытно, что летом Доминге был близок к переходу в московское «Динамо». На роль бэкапа «Пингвинз» экстренно вызвали из фарм-клуба Алекса Д'Ортио — он и вовсе не поднимался выше АХЛ.

Беда с голкиперами «Питтсбурга» бросалась в глаза еще сильнее на контрасте с блестящим Игорем Шестеркиным. На российского вратаря свалилась приличная нагрузка: 83 броска в первом матче и 41 во втором. Без чудес Шестеркина парни с Бродвея вряд ли бы доигрались до овертайма в дебютной встрече. Немало крутых сэйвов Игорь сделал и в победном матче. Два матча Шестеркин добавлял «Рейнджерс» шансы на успех, но сегодня игра не задалась с самого начала.

За первый период «Питтсбург» реализовал едва ли не все потенциально голевые моменты и забросил четыре шайбы с 16 бросков. «Пингвинз» задавили соперника прессингом, усложняя жизнь защитникам ньюйоркцев. Показательно, что у хозяев солировали не Малкин, Кросби или Гюнцель, на ком обычно держится игра в атаке. Все голы организовали форварды третьего звена. Макгинн, Картер и оформивший дубль Родригес создали комфортный задел для «Питтсбурга».

Сегодняшний матч Шестеркину надо поскорее забыть. Игорю залетели шайбы на любой вкус: от курьезных рикошетов, как первый гол Макгинна, до бросков с убойных позиций от Родригеса. «Питтсбург» идеально сыграл в большинстве, реализовав оба удаления гостей. Не период, а сказка для «Пингвинз» — и настоящий кошмар для ньюйоркцев, которые ответили единственным голом от Каапо Какко.

Замена Шестеркина на Александра Георгиева после 20 минут взбодрила «Рейнджерс». Ньюйоркцы добавили атакам скорости и агрессии. Неплохо контролируя шайбу, гости пытались подловить Доминге на быстрых прорывах, которые непременно заканчивались бросками в створ или в сторону ворот. Один из них завершился точным попаданием с ходу Фрэнка Ватрано, со злостью вогнавшего шайбу в ближний угол.

Коуч «Рейнджерс» Жерар Галлан грамотно отреагировал на пропущенные шайбы и оставил Шестеркина на скамейке. Это не значит, что Игорь провалился и сыграл из рук вон плохо. Команде требовалась встряска. Георгиев удачно вошел в игру, сделал несколько сэйвов и не паниковал в трудных ситуациях. Партнеры, почувствовав кураж, вспомнили, что Доминге — не супервратарь. Луи проверяли хлесткими бросками из разных и не всегда выгодных позиций. Нацеленный на ворота Артемий Панарин идеальным кистевым из круга вбрасываний положил шайбу в девятку и намекнул, что сдаваться ньюйоркцы сегодня не намерены.

Во втором периоде «Питтсбург» будто подменили. Сомневаюсь, что хозяева расслабились, поведя в счете, но доля успокоенности в действиях присутствовала. Пропал прессинг, помогающий душить соперника в первые 20 минут. Вдвое снизилась бросковая активность, хотя «холодному» Георгиеву логично было бы предложить много работы. Перестали проходить осознанные позиционные атаки. Безобразно «Пингвинз» воспользовались третьей попыткой в большинстве. «Рейнджерс» отбились и наказали за ошибку Криса Летанга, подарившего шайбу в своей зоне Руни и Коппу. Оказалось, Эндрю хорош еще и в бейсболе.

В третьем периоде ньюйоркцы выглядели свежее, быстрее и острее хозяев. Только спасения Доминге сохраняли ничейный результат для «Пингвинз». Гости дважды поиграли в большинстве, неплохо двигали шайбу, но розыгрышу не хватало завершающего броска. «Питтсбург» больше оборонялся и отвечал редкими набегами на ворота Георгиева. Исход матча решил курьезный гол. Александр справился с опасными бросками Сидни Кросби, но пропустил «дурочку» от Дэнтона Хейнена. Пущенную низом в ближний угол шайбу голкипер не остановил ни клюшкой, ни щитками.

Малкин не отметился результативными действиями, но сыграл полезно: воевал в углах, прессинговал и сделал пару хитов. В моменте с победной шайбой Хейнена два игрока «Рейнджерс» как раз свалились на борт, пытаясь разлучить с шайбой российского форварда. Ньюйоркцы были близки к камбэку в конце третьего периода, но две шайбы в пустые ворота закольцевали победу хозяев.

Глядя на то, как Кросби эстетски из-под ноги ассистировал Джеффу Картеру, понимаешь, что «Питтсбург» рано списывать со счетов, несмотря на проблему с вратарями. Кому, как не этим парням известно, что трудности в плей-офф только закаляют команду?