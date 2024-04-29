Шестеркин о победе над «Вашингтоном»: «Здорово, что теперь есть несколько дней для отдыха»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу над «Вашингтоном» (4:2) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«У нас есть несколько дополнительных дней для отдыха, это всегда здорово. Сможем больше потренироваться, нарастить уверенность. Посмотрим, с кем нам придется сыграть во втором раунде», — цитирует Шестеркина ESPN.

«Рейнджерс» победили в серии (4-0), вышли во второй раунд и встретятся с победителем в серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).