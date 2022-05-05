Сказка российского вратаря Кочеткова: только недавно приехал в НХЛ и уже выиграл матч плей-офф

А еще — сцепился с главным провокатором лиги.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Второй матч

«Каролина» — «Бостон» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Голы: Фаст — 1 (Стаал, Слэвин), 13:03 — 1:0. Ахо — 1 (Деанджело, Слэвин), 15:30 — 2:0. Ахо — 2 (бол., Деанджело, Терявяйнен), 21:10 — 3:0. Бержерон — 1 (Маршан), 34:57 — 3:1. Нидеррайтер — 2 (бол., Трочек, Деанджело), 38:52 — 4:1. Бержерон — 2 (Макэвой), 52:21 — 4:2. Нидеррайтер — 3 (п.в., Свечников), 59:19 — 5:2.

Вратари: Раанта (Кочетков, 7:47) — Ульмарк (55:28 — 59:19).

Штраф: 18 — 26.

Броски: 34 (11+14+9) — 37 (10+11+16).

Наши: Свечников (17.24/4/+1) — -.

5 мая. Роли. PNC Arena. 18880 зрителей.

Счет в серии: 2-0.

История Петра Кочеткова похожа на сказку. Приехав после окончания сезона в «Торпедо», он с ходу заиграл в фарм-клубе «Каролины», а после травм Фредерика Андерсена и Антти Раанты выиграл три матча из трех в концовке регулярного чемпионата НХЛ. Андерсен пока так и не восстановился, но кто мог ожидать, что Кочеткову придется сыграть уже во втором матче серии с «Бостоном»? Не знаю, специально действовал ли так грубо Давид Пастрняк, но Раанта после этого приема продолжить игру не смог.

Наказание последовало незамедлительно — в течение двух минут Йеспер Фаст и Себастьян Ахо дважды поразили ворота Линуса Улльмарка.

Во втором периоде команды совсем озверели. Силовые приемы сыпались с обеих сторон, и самый эффектный — на счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова. Хампус Линдхольм после этого удара отправился в раздевалку, но это не отменяет того, что хит был чистейшим.

А вскоре напомнил о себе главный провокатор НХЛ Брэд Маршан. Он въехал в Кочеткова, и российский вратарь показал, что так с ним поступать нельзя, ударив клюшкой обидчика. Оба игрока получили по две минуты штрафа, но Маршан больше к Кочеткову не лез.

Работы у российского дебютанта было много — в итоге Кочетков отразил 29 бросков, а пропустил дважды. Впрочем, его вины в пропущенных голах нет.

«Каролина» закончила матч уверенной победой, а Свечников во второй игре подряд отметился результативным баллом, когда соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока. На этот раз Андрей сделал передачу. А игра в итоге чуть не завершилась массовой дракой. Но, кажется, ее в этой серии не избежать.