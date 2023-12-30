«Он совершенный». Малкин обошел Федорова и назвал его лучшим всех времен

Звездный центрфорвард «Питтсбурга» отдал должное легенде из Русской пятерки.

«Моя мечта»

Евгений Малкин продолжает писать свою историю в НХЛ. В конце 2023 года нападающий поднялся на второе место среди всех россиян по голам в регулярных чемпионатах. Джино оформил дубль в матче с «Айлендерс» (7:0) и довел свой счет до 484 шайб. Один трехкратный обладатель Кубка Стэнли прошел другого трехкратного обладателя Кубка Стэнли — Сергея Федорова. Когда после игры главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан сказал об этом в раздевалке перед вручением магнитогорцу шайбы на память, кто-то из его партнеров восторженно присвистнул.

Малкин ранее стал лучшим российским ассистентом в истории НХЛ и прошел Федорова в списке бомбардиров. По баллам за результативность, как и по голам, из соотечественников выше только суперснайпер Александр Овечкин.

У Овечкина на 30 декабря — 828 голов, 677 передач, 1505 очков в 1379 матчах.

У Малкина — 484 гола, 774 передачи, 1258 очков в 1096 матчах.

У Федорова — 483 гола, 696 передач, 1179 очков в 1248 матчах.

В «Питтсбурге» после знакового достижения главного российского «Пингвина» в истории лиги вспомнили в том числе историю из его детства. Ту самую со школьным сочинением под названием «Моя мечта». Евгений размещал оригинал в своих соцсетях, в Северной Америке перевели поправленную версию.

Малкин-школьник тогда написал:

«Самая моя заветная мечта: стать знаменитым хоккеистом, играть хорошо, и чтобы про меня писали в газете. Еще одна моя мечта: играть за границей. Моя любимая команда — «Детройт Ред Уингз», что в переводе — «красные крылья».

Чтобы у меня была машина, красивый дом и любимая семья. Здесь мне не разрешают завести собаку, но за границей я бы завел красивую собаку.

Я бы хотел остаться капитаном, как и сейчас. Чтобы поездить по другим городам и повидать весь мир. Повидать, как живут другие люди, их занятия. В первую очередь, когда я приеду за границу, побегу в «Макдональс».

Чтобы у меня была самая сильная команда. У моей команды будет символ — крыло. Это, наверное, очень огромная мечта, но почему бы не попытаться».

Евгений Малкин. Фото USA Today Sports

«Было увлекательно следить за ним»

Малкин-ребенок в 90-е обожал следить за Федоровым-хоккеистом из легендарной Русской пятерки «Детройта». В нее также входили Владимир Константинов, Вячеслав Фетисов, Вячеслав Козлов и Игорь Ларионов. Федоров и Ларионов стали трехкратными чемпионами НХЛ. Сергей закончил североамериканскую карьеру в «Вашингтоне» в 2009-м лидером среди россиян по трем основным показателям статистики.

Малкин-хоккеист в 2004-м был выбран вторым на драфте командой, символом которой является птица с двумя крыльями. Евгений сравнялся с двумя легендами из Русской пятерки и Сергеем Брылиным по числу Кубков Стэнли — больше пока нет ни у кого из россиян. Джино тоже признавался самым ценным и выдающимся игроком сезона («Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»), а также был лучшим бомбардиром регулярки («Арт Росс Трофи», дважды), MVP плей-офф («Конн Смайт Трофи») и новичком года («Колдер Трофи»). И теперь обошел Федорова по третьему из основных показателей статистики.

«В первую очередь должен сказать, что считаю его лучшим российским игроком всех времен. Он очень хороший игрок, очень умный. Выглядел хорошо, белые «найки», знаете ли. Всем нравится. Он играл в зоне защиты, выигрывал вбрасывания, был совершенным игроком. Было увлекательно следить за ним, знаете ли», — сказал Малкин.

Сидни Кросби и Крис Летанг. Фото USA Today Sports

«Люди много говорят об Ови, но нечасто о Джино»

Два других суперветерана «Питтсбурга» Сидни Кросби и Крис Летанг, а также главный тренер команды Майк Салливан говорят независимо друг от друга примерно одно и то же. По их мнению, несмотря на достижения за всю карьеру и игру на элитном уровне в 37 лет, Малкин не получает заслуженного признания.

«Иногда смотришь на старые хайлайты и видишь, что Федоров был реально доминирующим игроком в «Ред Уингз» со всеми этими парнями. Видеть, как Джино бьет [достижения] и обходит его, это нечто особенное. Имею в виду, что люди недостаточно говорят о нем и о том, что он делает для нашей команды. Люди много говорят об Ови, говорят о Макдэвиде и говорят о Маккинноне. Но вы нечасто слышите имя Джино. И то, чего он смог добиться в этой лиге за долгое время, и то, что в таком возрасте добивается как снайпер, да он просто особенный», — сказал Летанг.

Евгений ценит свои достижения и соглашается на некую недооценку: «Это реально важно для меня, знаете ли. Я понимаю, что это просто цифры, но хочу сказать, что как бы еще могу забивать. Это значимо для меня. И знаю, что я хороший игрок. Знаю, что помогаю команде побеждать, все еще играю на высоком уровне».

Майк Салливан. Фото USA Today Sports

«Люди думают, что с таким талантом все дается легко»

Важный момент: правильное восстановление и питание. Салливан рассказал, что Малкин пошел на жертвы и стал голодным как никогда, но только не за счет десерта. Сам Евгений с улыбкой говорит, что не может позволить себе все, как раньше, потому что хочет держать одинаковый вес по ходу всего сезона. Но всегда есть место для знаменитого бананового хлеба от Кросби. Капитан смеется, что от такого его одноклубник обычно не отказывается, хотя с возрастом хочется оставаться в лучшей форме и потому учитывать все больше мелочей.

Старший товарищ Малкина, экс-защитник и тренер «Питтсбурга» Сергей Гончар в прошлом сезоне перед тысячным матчем Евгения в НХЛ тоже обратил внимание в том числе на режим: «Иногда люди думают, что с таким талантом ему все дается легко. Но могу сказать вам, что он напряженно работает, чтобы гарантировать хорошую форму и оставаться конкурентоспособным на этом уровне. Так есть сейчас, так же было тогда, когда он был моложе. Поскольку он приехал в лигу высоким и худым мальчиком, знаете ли, он на самом деле провел очень много часов в зале, чтобы стать сильнее. Теперь он делает все возможное, чтобы держать форму и быть на уровне, на котором играет. Думаю, что люди порой упускают эту часть».

Евгений Малкин и Сидни Кросби. Фото USA Today Sports

«У него все еще есть этот огонь»

Есть физика, есть психология: Малкин говорит, что для него важно стараться не терять оптимизм вне зависимости от ситуации. Это непросто с учетом результатов «Питтсбурга», который неровно выступает в этом регулярном чемпионате. «Большая тройка» из Кросби, Малкина и Летанга проводит совместный 18-й сезон, но пока не говорит о «последнем танце».

«Некоторые игры получаются не лучшими, но хочу оставаться позитивным, не расстраиваться, испытывать правильные эмоции. Понимаете, о чем я?» — сказал Малкин.

Эмоции Джино всегда выделяли его в игре — и этот соревновательный огонь по-прежнему видят и тренер, и одноклубники во главе с Кросби: «Я не думаю, что это изменилось, даже за все прошедшее время. Считаю, у него все еще есть этот огонь, и он хочет быть на высоте постоянно. Так что думаю, это было с тех пор, как он пришел сюда в свой первый день. И он продолжает сохранять этот драйв».

Салливан рассказал, что Малкин принял на свой счет неудачный прошлый сезон «Питтсбурга», первый за 16 лет без плей-офф. Евгений после подписания четырехлетнего контракта в июле 2022 года настроен получать удовольствие от каждой сыгранной минуты.

«Это долгая жизнь на льду, и я хочу следующие два-три года наслаждаться игрой с командой, наслаждаться жизнью, и делать все, что могу. Знаю, я все еще хороший игрок, понимаете, что имею в виду? Хочу делать все возможное. Очень захватывающе, чего мы добились, и очень интересно, что нас ждет в будущем, потому что у нас отличная команда. Мы бьемся в каждой игре, и я хочу помогать своей команде побеждать. Оставаться позитивным, с правильными эмоциями, поддерживать друг друга, правильно восстанавливаться», — сказал Малкин.

Салливан так выделяет умение опытных хоккеистов не воспринимать все как должное и ценить момент, когда большая часть карьеры уже позади: «Вы получаете определенный уровень признания за то, что мы все делаем каждый день, а также возможность играть в эту игру, которую мы любим. Считаю, что игрокам, которые достигли таких вех, — а Джино играет долгое время и у него все еще элитный уровень хоккея, — это помогает достичь другой степени признания за то, что они делают».