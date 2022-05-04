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Овечкин и Кузнецов творят сенсацию! «Вашингтон» хлопнул фаворита в первом матче плей-офф

Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» переиграть «Флориду»
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в
4 мая. «Флорида» — «Вашингтон» — 2:4. Евгений Кузнецов.
Фото USA Today Sports
«Флориде» не помогла даже классная игра Бобровского.

После того, как в 2018 году «Вашингтон» победил в Кубке Стэнли, ему не удалось больше выиграть ни одной серии плей-офф. Неудивительно, что болельщики с опаской ждали старта противостояния с «Флоридой», которая не только завоевала Президентский кубок, но и стала первой командой в НХЛ за 26 лет, чья средняя результативность в регулярном чемпионате превысила четыре шайбы за матч. И, тем не менее, «Кэпиталз» нашли чем ответить мощному сопернику, а периодически полностью превосходили «пантер» во всех компонентах.

Команды подошли к первому матчу в оптимальных составах. Александр Овечкин, который пропустил три последние игры из-за травмы, восстановился, а «Флорида» впервые за полтора месяца смогла рассчитывать на своего защитника Аарона Экблада. Впервые с 2012 года «Вашингтон» начал плей-офф не на домашнем льду, однако сейчас это вряд ли можно назвать проблемой для команды Питера Лавиолетта. В минувшей регулярке «столичные» проиграли всего десять матчей в основное время в выездных матчах, что стало лучшим результатом сезона.

Вот и сегодня «Кэпиталз» сходу показали, что чувствуют себя уверенно на заполненной арене соперника. На старте встречи «Пантерз» словно оказались не готовы психологически к большой ответственности и всего за минуту умудрились заработать два удаления. Сперва Радко Гудас попал клюшкой в лицо Тому Уилсону, а затем Маккензи Уигар выбросил шайбу за пределы площадки. Двойное численное преимущество гости реализовать не смогли, но всего за секунду до окончания последнего удаления Уилсон открыл счет.

К сожалению, канадец больше ничем не смог помочь своей команде в этом матче. Из-за травмы он провел всего три смены, отыграл в сумме полторы минуты, но зато придал «Вашингтону» заряд уверенности. Гости выглядели гораздо опаснее и постоянно напрягали Сергея Бобровского. Если бы не российский голкипер, то счет мог бы быть крупнее. «Пантерз» сделали ставку на физический компонент, а в первом периоде почти в три раза превзошли «Вашингтон» по количеству силовых приемов (28-11). В матче было много вязкой борьбы, но гостям это не мешало уверенно перебрасывать соперника.

И все-таки за две минуты до первого перерыва «Флорида» сумела переиграть Витека Ванечека. Эта пропущенная шайба стала очередным напоминанием о том, что как бы мощно и интенсивно ни играл «Вашингтон», их вратари могут похоронить команду в любую минуту. Казалось бы, в броске Сэма Беннета не было ничего фантастического, но чешский голкипер с ним не справился. Это касается и старта второго периода, когда Ванечек неудачно отбил шайбу перед собой и Клод Жиру вывел «Флориду» вперед.

На этом моменте многие бы подумали, что сейчас «Кэпиталз» должны посыпаться, а «Флорида» почувствует запах крови и добьет соперника. Вместо этого «столичные» продолжили возить «пантер» и нагружать Бобровского работой. Дмитрий Орлов мог сравнивать счет, но в очередной раз шикарная игра российского вратаря не позволила «Вашингтону» отличиться. Спокойствие Бобровского просто удивляло. Зачастую из-под маски виднелась его расслабленная улыбка и складывалось впечатление, что Сергей полностью уверен в победе своей команды.

Однако «Флорида» не была бы собой, если бы не привезла гол на ровном месте. Уигар продолжил чудить и потерял шайбу на выходе из зоны. Овечкин здорово сыграл в отборе, помог Евгению Кузнецову выйти на ворота и тот спокойно переиграл Бобровского. Если игроки «Пантерз» не прекратят заниматься таким произволом в обороне, то им не поможет никакой вратарь. Для Овечкина эта передача стала 136-м очком в плей-офф и это третий показатель среди всех действующих игроков лиги, а Кузнецов отметился 28-м голом в Кубке Стэнли.

На этом «Флорида» сегодня закончилась. После роскошной передачи Никласа Бэкстрема шайбу забросил Ти Джей Оши, а точку броском в пустые ворота поставил Ларс Эллер. Сразу два российских игрока попали в тройку лучших хоккеистов матча. Первой звездой был признан Кузнецов, а третьей — Бобровский.

Делать выводы по первой игре серии точно не стоит, но «Пантерз» пока откровенно разочаровали. За последние 10 лет команда, выигравшая регулярный чемпионат, трижды вылетала в первом раунде. Если «Флорида» не сможет пройти «Вашингтон», то продлит свою черную полосу до 26 лет. С 1996 года команда не может пройти первый раунд и если не проведет работу над ошибками, то рискует оформить восьмую неудачную попытку. Тот самый случай, когда все усилия регулярного чемпионата могут оказаться напрасными.

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
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1. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2. Флорида - Вашингтон
0 - 0
3. Вашингтон - Флорида
0 - 0
4. Вашингтон - Флорида
0 - 0
0 - 0
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
2. Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
3. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
4. Нэшвилл - Колорадо
0 - 0
0 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
1. Калгари - Даллас
0 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 0
3. Даллас - Калгари
0 - 0
4. Даллас - Калгари
0 - 0
0 - 0
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
2. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
3. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
4. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
0 - 0
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
0 - 1
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
3. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
1 - 0
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
3. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
4. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
0 - 1
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
1. Каролина - Бостон
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Нино Нидеррайтер

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Джек Кэмпбелл

Джек Кэмпбелл

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