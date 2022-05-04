Овечкин и Кузнецов творят сенсацию! «Вашингтон» хлопнул фаворита в первом матче плей-офф
После того, как в 2018 году «Вашингтон» победил в Кубке Стэнли, ему не удалось больше выиграть ни одной серии плей-офф. Неудивительно, что болельщики с опаской ждали старта противостояния с «Флоридой», которая не только завоевала Президентский кубок, но и стала первой командой в НХЛ за 26 лет, чья средняя результативность в регулярном чемпионате превысила четыре шайбы за матч. И, тем не менее, «Кэпиталз» нашли чем ответить мощному сопернику, а периодически полностью превосходили «пантер» во всех компонентах.
Команды подошли к первому матчу в оптимальных составах. Александр Овечкин, который пропустил три последние игры из-за травмы, восстановился, а «Флорида» впервые за полтора месяца смогла рассчитывать на своего защитника Аарона Экблада. Впервые с 2012 года «Вашингтон» начал плей-офф не на домашнем льду, однако сейчас это вряд ли можно назвать проблемой для команды Питера Лавиолетта. В минувшей регулярке «столичные» проиграли всего десять матчей в основное время в выездных матчах, что стало лучшим результатом сезона.
Вот и сегодня «Кэпиталз» сходу показали, что чувствуют себя уверенно на заполненной арене соперника. На старте встречи «Пантерз» словно оказались не готовы психологически к большой ответственности и всего за минуту умудрились заработать два удаления. Сперва Радко Гудас попал клюшкой в лицо Тому Уилсону, а затем Маккензи Уигар выбросил шайбу за пределы площадки. Двойное численное преимущество гости реализовать не смогли, но всего за секунду до окончания последнего удаления Уилсон открыл счет.
К сожалению, канадец больше ничем не смог помочь своей команде в этом матче. Из-за травмы он провел всего три смены, отыграл в сумме полторы минуты, но зато придал «Вашингтону» заряд уверенности. Гости выглядели гораздо опаснее и постоянно напрягали Сергея Бобровского. Если бы не российский голкипер, то счет мог бы быть крупнее. «Пантерз» сделали ставку на физический компонент, а в первом периоде почти в три раза превзошли «Вашингтон» по количеству силовых приемов (28-11). В матче было много вязкой борьбы, но гостям это не мешало уверенно перебрасывать соперника.
И все-таки за две минуты до первого перерыва «Флорида» сумела переиграть Витека Ванечека. Эта пропущенная шайба стала очередным напоминанием о том, что как бы мощно и интенсивно ни играл «Вашингтон», их вратари могут похоронить команду в любую минуту. Казалось бы, в броске Сэма Беннета не было ничего фантастического, но чешский голкипер с ним не справился. Это касается и старта второго периода, когда Ванечек неудачно отбил шайбу перед собой и Клод Жиру вывел «Флориду» вперед.
На этом моменте многие бы подумали, что сейчас «Кэпиталз» должны посыпаться, а «Флорида» почувствует запах крови и добьет соперника. Вместо этого «столичные» продолжили возить «пантер» и нагружать Бобровского работой. Дмитрий Орлов мог сравнивать счет, но в очередной раз шикарная игра российского вратаря не позволила «Вашингтону» отличиться. Спокойствие Бобровского просто удивляло. Зачастую из-под маски виднелась его расслабленная улыбка и складывалось впечатление, что Сергей полностью уверен в победе своей команды.
Однако «Флорида» не была бы собой, если бы не привезла гол на ровном месте. Уигар продолжил чудить и потерял шайбу на выходе из зоны. Овечкин здорово сыграл в отборе, помог Евгению Кузнецову выйти на ворота и тот спокойно переиграл Бобровского. Если игроки «Пантерз» не прекратят заниматься таким произволом в обороне, то им не поможет никакой вратарь. Для Овечкина эта передача стала 136-м очком в плей-офф и это третий показатель среди всех действующих игроков лиги, а Кузнецов отметился 28-м голом в Кубке Стэнли.
На этом «Флорида» сегодня закончилась. После роскошной передачи Никласа Бэкстрема шайбу забросил Ти Джей Оши, а точку броском в пустые ворота поставил Ларс Эллер. Сразу два российских игрока попали в тройку лучших хоккеистов матча. Первой звездой был признан Кузнецов, а третьей — Бобровский.
Делать выводы по первой игре серии точно не стоит, но «Пантерз» пока откровенно разочаровали. За последние 10 лет команда, выигравшая регулярный чемпионат, трижды вылетала в первом раунде. Если «Флорида» не сможет пройти «Вашингтон», то продлит свою черную полосу до 26 лет. С 1996 года команда не может пройти первый раунд и если не проведет работу над ошибками, то рискует оформить восьмую неудачную попытку. Тот самый случай, когда все усилия регулярного чемпионата могут оказаться напрасными.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
0 - 0
|0 - 0
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
0 - 0
|0 - 0
|
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
0 - 0
|0 - 0
|
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
|0 - 0
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 1
|0 - 1
|
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
1 - 0
|1 - 0
|
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
0 - 1
|0 - 1
|
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
1 - 0
|1 - 0
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|4.05
|02:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|4.05
|02:30
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|4.05
|04:30
|
Колорадо – Нэшвилл
|- : -
|4.05
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|4
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|3
|
|
Митчелл Марнер
Торонто
|1
|3
|И
|Г
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|1
|3
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|1
|2
|
|
Нино Нидеррайтер
Каролина
|1
|1
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Торонто
|1
|0
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|1
|0
|
|
Антти Раанта
Каролина
|1
|1