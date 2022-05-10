Шестеркина вновь изрешетили за один период. Фанаты «Питтсбурга» снова издеваются над русским вратарем
Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)
Голы: Лафренье — 1 (Шнайдер), 2:06 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнтцель, Летанг), 11:17 — 1:1. Мэтисон — 1 (Кросби), 23:14 — 2:1. Гюнтцель — 5 (Раст, Кросби), 23:38 — 3:1. Фридман — 1 (Блюгерс, Бойл), 31:22 — 4:1. Фокс — 2 (Панарин, Зибанежад), 34:04 — 4:2. Хейнен — 2 (Летанг), 38:53 — 5:2. Картер — 3 (Зукер), 39:28 — 6:2. Малкин — 2 (Капанен), 52:22 — 7:2.
Вратари: Доминге — Шестеркин (Георгиев, 40:00).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 41 (14+16+11) — 24 (8+11+5).
Наши: Малкин (16.12/2/+2) — Панарин (18.25/0/0).
10 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18392 зрителя.
«В четвертом матче ожидаю выдающейся игры от Шестеркина. Для меня это был единичный случай. Проблем с Игорем нет», — рассказывал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после того, как его основной голкипер пропустил четырежды за период и был заменен уже в первом перерыве.
Накинул ли канадский коуч своими словами психологический груз на российского вратаря, который вчера официально был номинирован лигой на «Везина Трофи», судите сами. Но факт остается фактом — без помощи Шестеркина, стоявшего на ушах и выдавшего сумасшедшие цифры в регулярке, «Рейнджерам» нереально пройти опытный «Питтсбург» с кучей кубковых бойцов. Однако пока оборона «синерубашечников» трещит по швам так, что ее не в силу спасти даже новому королю Бродвея.
И если в третьем матче серии ньюйоркцы, устроив проходной двор на собственном пятачке, за 20 минут оперативно отправили свою главную надежду в этом противостоянии на лавку с четырьмя пропущенными шайбами, то сегодня перекрыли достижение двухдневной давности и окончательно надломили Шестеркина, позволив «Пингвинам» отгрузить в его ворота ужасную пятерку. Хотя начиналась вторая встреча в Пенсильвании с безобидных 1:1 по итогам первой двадцатиминутки. Но, как и в воскресенье, реальных претензий к россиянину немного.
Гол Майка Мэтисона — обидный рикошет от ноги Фрэнка Ватрано, который застал Шестеркина врасплох на противоходе.
Гол Джейка Гюнтцеля, который влетел уже через 24 секунды — шикарная передача на дальнюю штангу от Брайана Раста и расстрел с ленточки. Спасибо обладателю «Норриса» Адам Фоксу!
Гол Марка Фридмана — прекрасный заслон Эвана Родригеса, которого даже не пытался убрать с пятачка Джейкоб Труба. Именно после этой шайбы болельщики «Пингвинов» сегодня впервые начали насмешливо скандировать «I-GOR — I-GOR».
Гол Дантона Хайнена — шальной наброс от Криста Летанга и классное подставление от нападающего «Питтсбурга».
Похоронный гол Джеффа Картера — единственный момент, за который можно напихать Шестеркину. Но есть ощущение, что к этому моменту обычно хладнокровный россиянин серьезно поплыл. Причем перед шайбой ветерана «Пингвинз» язвительные крики с трибун были слышны куда громче, чем после гола Фридмана.
Однако главный российский момент дня — гол Евгений Малкина, который позволил ему побить рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. И пусть эта шайба лишь подытожила разгром ньюйоркцев, но в ней прекрасно все: начиная с чумовой передачи не глядя от Каспери Капанена, и заканчивая убойным броском Джино с неудобной. Так мощно зарядить с бэкхэнда надо постараться!
9 пропущенных за 40 минут совокупного игрового времени — настоящая катастрофа для Шестеркина. Но 26-летний москвич точно не первопричина всех бед «Рейнджерс». Вот и Галлан по-прежнему верит в своего первого номера: «Сыграет ли Шестеркин в пятом матче серии? Он вернется в ворота, готовый принести нам победу». Вот только теперь шанса на ошибку у парней с Бродвея больше нет.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|2 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|2 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|1 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 2
|
Торонто - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 2
|
Каролина - Бостон
|2 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|4
|9
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|4
|9
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|4
|7
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|4
|5
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|4
|5
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|4
|5
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.01
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|3
|1.36
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63