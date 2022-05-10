Шестеркина вновь изрешетили за один период. Фанаты «Питтсбурга» снова издеваются над русским вратарем

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии, а Шестеркин вновь был заменен на Георгиева

Трагедия для Короля Нью-Йорка.

Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)

Голы: Лафренье — 1 (Шнайдер), 2:06 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнтцель, Летанг), 11:17 — 1:1. Мэтисон — 1 (Кросби), 23:14 — 2:1. Гюнтцель — 5 (Раст, Кросби), 23:38 — 3:1. Фридман — 1 (Блюгерс, Бойл), 31:22 — 4:1. Фокс — 2 (Панарин, Зибанежад), 34:04 — 4:2. Хейнен — 2 (Летанг), 38:53 — 5:2. Картер — 3 (Зукер), 39:28 — 6:2. Малкин — 2 (Капанен), 52:22 — 7:2.

Вратари: Доминге — Шестеркин (Георгиев, 40:00).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 41 (14+16+11) — 24 (8+11+5).

Наши: Малкин (16.12/2/+2) — Панарин (18.25/0/0).

10 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18392 зрителя.

«В четвертом матче ожидаю выдающейся игры от Шестеркина. Для меня это был единичный случай. Проблем с Игорем нет», — рассказывал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после того, как его основной голкипер пропустил четырежды за период и был заменен уже в первом перерыве.

Накинул ли канадский коуч своими словами психологический груз на российского вратаря, который вчера официально был номинирован лигой на «Везина Трофи», судите сами. Но факт остается фактом — без помощи Шестеркина, стоявшего на ушах и выдавшего сумасшедшие цифры в регулярке, «Рейнджерам» нереально пройти опытный «Питтсбург» с кучей кубковых бойцов. Однако пока оборона «синерубашечников» трещит по швам так, что ее не в силу спасти даже новому королю Бродвея.

И если в третьем матче серии ньюйоркцы, устроив проходной двор на собственном пятачке, за 20 минут оперативно отправили свою главную надежду в этом противостоянии на лавку с четырьмя пропущенными шайбами, то сегодня перекрыли достижение двухдневной давности и окончательно надломили Шестеркина, позволив «Пингвинам» отгрузить в его ворота ужасную пятерку. Хотя начиналась вторая встреча в Пенсильвании с безобидных 1:1 по итогам первой двадцатиминутки. Но, как и в воскресенье, реальных претензий к россиянину немного.

Гол Майка Мэтисона — обидный рикошет от ноги Фрэнка Ватрано, который застал Шестеркина врасплох на противоходе.

Гол Джейка Гюнтцеля, который влетел уже через 24 секунды — шикарная передача на дальнюю штангу от Брайана Раста и расстрел с ленточки. Спасибо обладателю «Норриса» Адам Фоксу!

Гол Марка Фридмана — прекрасный заслон Эвана Родригеса, которого даже не пытался убрать с пятачка Джейкоб Труба. Именно после этой шайбы болельщики «Пингвинов» сегодня впервые начали насмешливо скандировать «I-GOR — I-GOR».

Гол Дантона Хайнена — шальной наброс от Криста Летанга и классное подставление от нападающего «Питтсбурга».

Похоронный гол Джеффа Картера — единственный момент, за который можно напихать Шестеркину. Но есть ощущение, что к этому моменту обычно хладнокровный россиянин серьезно поплыл. Причем перед шайбой ветерана «Пингвинз» язвительные крики с трибун были слышны куда громче, чем после гола Фридмана.

Однако главный российский момент дня — гол Евгений Малкина, который позволил ему побить рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. И пусть эта шайба лишь подытожила разгром ньюйоркцев, но в ней прекрасно все: начиная с чумовой передачи не глядя от Каспери Капанена, и заканчивая убойным броском Джино с неудобной. Так мощно зарядить с бэкхэнда надо постараться!

9 пропущенных за 40 минут совокупного игрового времени — настоящая катастрофа для Шестеркина. Но 26-летний москвич точно не первопричина всех бед «Рейнджерс». Вот и Галлан по-прежнему верит в своего первого номера: «Сыграет ли Шестеркин в пятом матче серии? Он вернется в ворота, готовый принести нам победу». Вот только теперь шанса на ошибку у парней с Бродвея больше нет.