Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 06:40

Шестеркина вновь изрешетили за один период. Фанаты «Питтсбурга» снова издеваются над русским вратарем

«Питтсбург» обыграл «Рейнджерс» в четвертом матче серии, а Шестеркин вновь был заменен на Георгиева
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин в матче против «Питтсбурга».
Фото USA Today Sports
Трагедия для Короля Нью-Йорка.

Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Питтсбург» — «Рейнджерс» — 7:2 (1:1, 5:1, 1:0)
Голы: Лафренье — 1 (Шнайдер), 2:06 — 0:1. Кросби — 2 (бол., Гюнтцель, Летанг), 11:17 — 1:1. Мэтисон — 1 (Кросби), 23:14 — 2:1. Гюнтцель — 5 (Раст, Кросби), 23:38 — 3:1. Фридман — 1 (Блюгерс, Бойл), 31:22 — 4:1. Фокс — 2 (Панарин, Зибанежад), 34:04 — 4:2. Хейнен — 2 (Летанг), 38:53 — 5:2. Картер — 3 (Зукер), 39:28 — 6:2. Малкин — 2 (Капанен), 52:22 — 7:2.
Вратари: Доминге — Шестеркин (Георгиев, 40:00).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 41 (14+16+11) — 24 (8+11+5).
Наши: Малкин (16.12/2/+2) — Панарин (18.25/0/0).
10 мая. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18392 зрителя.

«В четвертом матче ожидаю выдающейся игры от Шестеркина. Для меня это был единичный случай. Проблем с Игорем нет», — рассказывал главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан после того, как его основной голкипер пропустил четырежды за период и был заменен уже в первом перерыве.

Накинул ли канадский коуч своими словами психологический груз на российского вратаря, который вчера официально был номинирован лигой на «Везина Трофи», судите сами. Но факт остается фактом — без помощи Шестеркина, стоявшего на ушах и выдавшего сумасшедшие цифры в регулярке, «Рейнджерам» нереально пройти опытный «Питтсбург» с кучей кубковых бойцов. Однако пока оборона «синерубашечников» трещит по швам так, что ее не в силу спасти даже новому королю Бродвея.

И если в третьем матче серии ньюйоркцы, устроив проходной двор на собственном пятачке, за 20 минут оперативно отправили свою главную надежду в этом противостоянии на лавку с четырьмя пропущенными шайбами, то сегодня перекрыли достижение двухдневной давности и окончательно надломили Шестеркина, позволив «Пингвинам» отгрузить в его ворота ужасную пятерку. Хотя начиналась вторая встреча в Пенсильвании с безобидных 1:1 по итогам первой двадцатиминутки. Но, как и в воскресенье, реальных претензий к россиянину немного.

Гол Майка Мэтисона — обидный рикошет от ноги Фрэнка Ватрано, который застал Шестеркина врасплох на противоходе.

Гол Джейка Гюнтцеля, который влетел уже через 24 секунды — шикарная передача на дальнюю штангу от Брайана Раста и расстрел с ленточки. Спасибо обладателю «Норриса» Адам Фоксу!

Гол Марка Фридмана — прекрасный заслон Эвана Родригеса, которого даже не пытался убрать с пятачка Джейкоб Труба. Именно после этой шайбы болельщики «Пингвинов» сегодня впервые начали насмешливо скандировать «I-GOR — I-GOR».

Гол Дантона Хайнена — шальной наброс от Криста Летанга и классное подставление от нападающего «Питтсбурга».

Похоронный гол Джеффа Картера — единственный момент, за который можно напихать Шестеркину. Но есть ощущение, что к этому моменту обычно хладнокровный россиянин серьезно поплыл. Причем перед шайбой ветерана «Пингвинз» язвительные крики с трибун были слышны куда громче, чем после гола Фридмана.

Однако главный российский момент дня — гол Евгений Малкина, который позволил ему побить рекорд Сергея Федорова по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян. И пусть эта шайба лишь подытожила разгром ньюйоркцев, но в ней прекрасно все: начиная с чумовой передачи не глядя от Каспери Капанена, и заканчивая убойным броском Джино с неудобной. Так мощно зарядить с бэкхэнда надо постараться!

9 пропущенных за 40 минут совокупного игрового времени — настоящая катастрофа для Шестеркина. Но 26-летний москвич точно не первопричина всех бед «Рейнджерс». Вот и Галлан по-прежнему верит в своего первого номера: «Сыграет ли Шестеркин в пятом матче серии? Он вернется в ворота, готовый принести нам победу». Вот только теперь шанса на ошибку у парней с Бродвея больше нет.

Александр Георгиев
Артемий Панарин
Евгений Малкин
Игорь Шестеркин
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Питтсбург Пингвинз
3
1
Читайте также
Флойд Мейвейзер не любит, когда его называют афроамериканцем
Братья не тянут. Березуцких хотят заменить в ЦСКА, Николич и Федотов — главные кандидаты
Материалы сюжета: Кубок Стэнли-2022: все о плей-офф НХЛ в конференциях
Тренин признан третьей звездой четвертого матча с «Колорадо»
Кубок Стэнли-2022: «Питтсбург» обыграл «Рейнджерс», «Вашингтон» уступил «Флориде» и другие игры 10 мая
«Колорадо» обыграл «Нэшвилл» в четырех матчах и вышел во второй раунд плей-офф НХЛ
«Калгари» победил «Даллас» и сравнял счет в серии
Ничушкин в четвертом матче серии с «Нэшвиллом» забросил вторую шайбу в плей-офф
Овечкин и Кузнецов сотворили гол-шедевр! Но «Вашингтон» не дотерпел до победы 124 секунды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший тренер Овечкина потерял работу. Где он окажется?

Овечкин и Кузнецов сотворили гол-шедевр! Но «Вашингтон» не дотерпел до победы 124 секунды
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
2 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
2 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
0 - 0
2 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
1 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
0 - 0
1 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 2
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
0 - 0
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
2 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 2
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
0 - 0
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 2
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
2 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
0 - 0
6. Бостон - Каролина
0 - 0
2 - 2
Результаты / календарь
21.04
22.04
23.04
24.04
25.04
26.04
27.04
28.04
29.04
30.04
1.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 4 9
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 4 9
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 4 7
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 4 5
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 4 5
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 4 5
И КН
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 3 1.01
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 3 1.36
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости