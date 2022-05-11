Тарасенко повторил уникальное достижение Малкина. Только они делали в плей-офф НХЛ по два хет-трика

Российский нападающий принес «Сент-Луису» победу.

Владимир Тарасенко, забросив три шайбы, принес «Сент-Луису» победу в пятом матче серии с «Миннесотой» (5:2). Этот хет-трик стал вторым в нынешнем плей-офф и для «Блюзменов» (ранее отличался Дэвид Перрон), и для российских игроков (ранее — Кирилл Капризов). Любопытно, что три из четырех «трюков со шляпой» пришлись на серию «Миннесота» — «Сент-Луис», еще один оформил форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн в матче против «Лос-Анджелеса».

Хет-трики в Кубке Стэнли-2022.

Тарасенко стал всего вторым российским игроком, которому удалось оформить более одного хет-трика в плей-офф НХЛ. Владимир, который впервые забил три гола семь лет назад в ворота той же «Миннесоты», повторил достижение Евгения Малкина. Джино по три раза огорчил «Каролину» в 2009 году и «Коламбус» в 2014-м. Любопытно, что Тарасенко стал первым россиянином, забившим три гола подряд в Кубке Стэнли, и третьим, кто отличился тремя точными бросками в одном периоде. В 1997 году подобное удалось Валерию Зелепукину, в 2020-м — Денису Гурьянову.

Случаи, когда россияне забросили больше двух шайб в матче плей-офф НХЛ.

Поразив пустые ворота «Миннесоты», Владимир Тарасенко забил 39-й гол в матчах Кубка Стэнли и сравнялся с Александром Могильным. Форвард «Сент-Луиса» теперь делит восьмое место в списке лучших российских снайперов. От Вячеслава Козлова и Павла Дацюка его отделяют три гола, от Никиты Кучерова и Алексея Козлова — шесть.

Лучшие российские снайперы плей-офф НХЛ.

Кроме того, Тарасенко поднялся на четвертое место в списке лучших бомбардиров «Сент-Луиса» в плей-офф, обогнав Дуга Гилмора и Джейдена Шворца. От замыкающего тройку лидеров Эла Маккинниса Владимира отделяют всего два очка, а вот от дуэта лидеров Берни Федерко — Бретт Халл — более 40.