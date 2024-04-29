«Флорида» сыграет с «Тампой-Бэй» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в ночь на 30 апреля. Игра пройдет на крытой арене «Эмерант Банк-арена» в Санрайзе, штат Флорида (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пантерз» ведет в серии со счетом 3-1 (3:2, 3:2 ОТ, 3:5, 6:3).

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