Противостояние двух звезд стало обложкой лиги.

За 15 лет Александр Овечкин и Сидни Кросби провели друг против друга 77 матчей в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ. На старте этого необычного сезона в список добавились две игры, впереди у «Вашингтона» и «Питтсбурга» в 2021-м должно быть еще как минимум шесть.

4 января 2005 года. Александр Овечкин (слева) и Сидни Кросби после финала МЧМ-2005, в котором Канада победила Россию со счетом 6:1. Фото Reuters

Первая встреча

После сезонного локаута-2004/05 НХЛ вернулась с двумя молодыми звездами. В начале года Кросби и Овечкин сошлись на молодежном чемпионате мира, в финале которого Канада сокрушила Россию (6:1). Осенью первые номера драфта дебютировали в североамериканской лиге в один день — 5 октября.

«Питтсбург» и «Вашингтон» должны были выбираться из аутсайдеров, а главные таланты нового поколения начали гонку за легендами. Вокруг них было очень много разговоров. 20-летний Овечкин здорово стартовал, играл ярко, агрессивно и результативно. 18-летний Кросби проявлял себя в более звездной команде с Лемье и Гончаром.

В первой встрече 22 ноября 2005-го в Питтсбурге Сидни победил Александра — 2-1 по набранным очкам и 5:4 в пользу его команды. Новый лидер «Пингвинз» заездом за чужие ворота начал первую результативную атаку, в красивом проходе провел третий гол в ворота Колцига. Гости провалили первый период — 0:4, но собрались и отыграли две шайбы.

Овечкин тоже был в огне, только ни фирменные щелчки, ни эффектный слалом против Карона не помогли — напрасно он победно вскидывал руки. «Думал, забил дважды, но нет. Обязан реализовывать такие отличные шансы», — сокрушался после игры россиянин. Кросби решил все в пользу своей команды красивой передачей на Палффи, на что заводила «Кэпиталз» ответил похожей.

25 января 2006-го «Питтсбург» уничтожил «Вашингтон» на своем льду — 8:1 (Овечкин сравнял счет в начале второго периода, потом был провал, а у Кросби — гол и 3 передачи). 11 февраля «Пингвины» разобрались с соперником в столице — 6:3 (у Сидни — 1+1, у Александра — гол).

«Кэпиталз» с Ови обыграли «Пингвинз» с четвертой попытки — 6:3 8 марта (у россиянина — 1+2 против передачи у канадца). По итогам сезона Овечкин (106 очков, 52 гола) убедительно победил Кросби (102 очка, 63 передач) в голосовании за приз лучшему новичку.

25 января 2006 года. Сидни Кросби (слева) и его «Питтсбург» разгромили «Вашингтон» Александра Овечкина — 8:1 после того, как россиянин сравнял счет. Фото Reuters

Первая серия плей-офф

На следующий уровень противостояние Овечкина и Кросби вышло после того, как соперники стали регулярно бороться в Кубке Стэнли (потом добавилась сборная с доминированием канадца на Олимпиаде и других турнирах). Команда из Питтсбурга сыграла в финале с «Детройтом» в 2008-м, у столичного клуба дорога к этой вершине вышла тяжелее. На этом пути Ови и Сид задирались и обменивались уколами в регулярке: россиянин, в частности, указывал на излишне неспортивное поведение канадца на льду.

В мае 2009 года звезды впервые сошлись в плей-офф, «Питтсбург» и «Вашингтон» выдали невероятный полуфинал Восточной конференции. Во втором матче Александр и Сидни оформили первые кубковые хет-трики, россиянин провел победный гол перед поздним ответом канадца — 4:3 в Вашингтоне (и 2-0). Это был блестящий хоккей двух невероятных талантов в один вечер. НХЛ включила эту игру в число лучших событий в вековой истории лиги.

Серия получилась яркой и эмоциональной и затянулась до семи матчей, в трех из которых был овертайм. «Питтсбург» ответил «Вашингтону» в двух домашних играх, а Овечкин попал в скандал после травмы Гончара. После обмена гостевыми победами «Пингвинз» в матче № 7 сокрушили «Кэпиталз» с дублем Кросби — 6:2. Александр набрал в серии 14 (8+6) очков, Сидни — 13 (8+5).

Героем всего плей-офф стал Евгений Малкин: российский центрфорвард был назван MVP Кубка Стэнли после первого чемпионства нового поколения «Пингвинов». К тому моменту Кросби и Овечкина оценивали высшими категориями, в том числе они сами (хотя из года в год говорили, что главное противостояние — командное).

«Это то же самое, что «Лейкерс» против «Кавальерс». Два игрока противостоят друг другу, а пресса обсуждает, кто из них лучше, кто больше заслуживает победы, — сделал Овечкин отсыл к звездам НБА Коби Брайанту и Леброну Джеймсу перед первой игрой с принципиальным соперником в сезоне-2009/10. — То же самое в футболе, где есть «Реал» против «Барселоны». Топ-игроки противостоят друг другу, и все об этом говорят: «Ух, это будет та еще игра».

«Когда вы смотрите на Марио (Лемье) и Уэйна (Гретцки), вы видите праздник, а не столкновение. Никто не ждал, кто кого ударит. Это было так: давайте посмотрим три гола с одной стороны, три с другой, — тогда же, в январе 2010-го, заметил Кросби. — Полагаю, сначала и у нас с Овечкиным было что-то похожее. Не уверен, что сейчас у нас все именно так. Но всегда надеюсь, что в каждые из ворот влетит по три шайбы, а зрители увидят шоу».

«Это как Ларри — Мэджик (Берд против Джонсона в НБА 1980-х), «Доджерс» — «Янкиз» или «Янкиз» — «Ред Сокс» (в бейсболе), — говорил тренировавший «Вашингтон» Брюс Будро. — Когда мы играем с «Питтсбургом», все только и говорят что о Сиде против Ови».

13 мая 2009 года. Александр Овечкин (№8) и Сидни Кросби после первой встречи в плей-офф: «Питтсбург» выиграл серию и отправился за первым для своего нового поколения Кубком Стэнли. Фото AFP

Еще три серии

«Питтсбург» и «Вашингтон» после мая 2009-го не встречались в плей-офф семь лет, а потом провели три серии в трех розыгрышах Кубка Стэнли. Их победитель затем становился чемпионом. В 2016-м и 2017-м это были «Пингвинз»: Кросби и Малкин завоевали свои третьи перстни.

В 2016-м Овечкин набирал по очку за матч, а Кросби ушел в тень тройки Хагелин — Бонино — Кессел: капитан сделал две передачи в шести встречах, а звено HBK собрало 18 очков, в том числе победный гол в овертайме решающей игры. В 2017-м вашингтонцы с 1-3 довели дело до седьмого матча, но снова не оправдали статус одного из фаворитов и не справились с проклятием второго раунда плей-офф. Кросби дважды забрал главный трофей НХЛ вместе с призом самому ценному игроку.

2018-й — год Овечкина, который добрался до Кубка Стэнли после 13 лет ожидания. В серии с «Питтсбургом» капитан «Вашингтона» участвовал во многих решающих моментах. Россиянин провел победный гол в конце третьего матча, организовал шайбу Враны в пятом и ассистировал убежавшему в отрыв Кузнецову в овертайме шестой, заключительной игры.

Новый сезон

В НХЛ зажигают звезды следующего поколения, рейтинг хоккеистов лиги возглавляет Коннор Макдэвид. 35-летний Овечкин и 33-летний Кросби остаются в числе топ-игроков и вместе с тем утвердились в статусе одних из лучших всех времен: Александр как снайпер, Сидни — разносторонний форвард.

«Уже долгое время, когда играют «Питтсбург» и «Вашингтон», это всегда звучно, и шум из-за этих парней. Они доминируют многие годы — считаю, это делает хоккей лучше. Это крутая история», — говорит главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт.

«Это два лучших игрока — не только своего поколения, но и двое из лучших всех времен. Тот факт, что они играют в одном дивизионе, а между их командами многолетнее соперничество, повышает ажиотаж не только в этом противостоянии, но и во всей лиге», — считает главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

В двух матчах нового сезона «Питтсбург» и «Вашингтон» феерили, ошибались и не уложились в основное время (4:3 Б, 5:4 ОТ).

У Овечкина — по передаче в двух играх и первый гол в этой регулярке, 707-й за карьеру в НХЛ (он в шаге от места в топ-7 снайперов в истории лиги). При этом капитан «Кэпиталз» уступил первую роль Кузнецову: у Евгения — два великолепных голевых паса плюс первая в сезоне заброшенная шайба.

Во втором матче также впервые в сезоне отличился Малкин. Решающий ход за Кросби: после отсутствия результативных действий в первой игре у капитана «Пингвинз» — две передачи и гол в овертайме.

«Вашингтон» и «Питтсбург» в этом году должны провести еще шесть матчей в регулярке. И дальше, не исключено, до семи игр в плей-офф.

Александр Овечкин — Сидни Кросби: 15 сезонов в НХЛ до этого регулярного чемпионата.

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