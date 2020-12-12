Одна из ярких страниц противостояния двух звезд НХЛ из «Вашингтона» и «Питтсбурга».

Второй матч полуфинала Восточной конференции между командами Александра Овечкина и Сидни Кросби в Кубке Стэнли-2009 вошел в хайлайты карьер обоих звезд, а лига к своему 100-летию включила это событие в число наиболее значимых за век. Для Ови игра дополняет подборку со знаменитым голом в ворота «Финикса» и другими подобными моментами.

Факты о серии и матче

Кросби против Овечкина: после дебюта в один день в октябре 2005 года это противостояние молодых звезд и их команд стало ключевым в раскрутке НХЛ. Россиянин обошел канадца в споре за приз лучшему новичку «Колдер трофи», и это было только начало.

Весной 2009-го в первом раунде плей-офф «Вашингтон» сумел отыграться с 1-3 и победил «Рейнджерс» в семи матчах. Овечкин крушил соперников, создавал и забивал. 23-летний Александр зажигал в том числе вместе с Сергеем Федоровым, Александром Семиным, Виктором Козловым и Семеном Варламовым — у «Кэпиталз» была своя Русская пятерка.

В первом матче 2 мая «Вашингтон» на своем льду победил «Питтсбург» — 3:2, а 21-летний Варламов после нервного начала остановил Кросби одним из самых запоминающихся сэйвов — перекрыл клюшкой путь шайбе в ворота, когда 21-летний лидер «Пингвинз» уже собирался праздновать.

Во втором матче в Вашингтоне 4 мая «Кэпиталз» снова победили — 4:3. Овечкин и Кросби в этой игре оформили первые хет-трики в плей-офф. Сид дважды выводил гостей вперед, ему отвечали Ови и Стэккел. Соперники вынуждали друг друга ошибаться и наказывали за удаления, в том числе Семина и Евгения Малкина.

Овечкин провел решающие шайбы в третьем периоде. Александр сначала отличился новым фирменным щелчком, а затем при участии Козлова и Федорова поразил ворота Марка-Андре Флери роскошным кистевым броском из-под Сергея Гончара. Публика как следует отпраздновала хет-трик своей звезды: Кросби даже просил судей сделать объявление по арене, чтобы болельщики перестали бросать новые кепки. В концовке Сидни тоже забил в третий раз за вечер — эффектно сыграл клюшкой с лета, но настроение «Пингвинз» это не улучшило.

На YouTube-канале Sportsnet доступна 47-минутная запись этой игры с таймкодами голов Овечкина и Кросби.

Ови и Сид: что они сказали

После матча Овечкин ответил на множество вопросов, главные из которых передал собкор «СЭ» в Америке. На предположение, что голы Кросби заводят его на ответные действия, Александр заметил: «Они заводят всю нашу команду. Соперник открывает счет — значит, мы должны ответить, чтобы выиграть матч. А о своей персональной статистике я не думаю».

Ови также по просьбе журналистов описал совместное с Сидом представление: «Болельщики любят, когда хорошие игроки или хорошие команды играют друг против друга. Но для нас с Сидни это никогда не является вопросом «я против него», это всегда «наша команда против их команды». А на предложение представить себя болельщиком и оценить игру Овечкина и Кросби добавил: «Бешеная игра, бешеные голы — вот что я сказал бы».

На вопрос об эмоциях после хет-трика россиянин ответил так: «Невероятные чувства! Это здорово, когда болельщики сходят с ума. Вообще с нашим городом, Вашингтоном, творится что-то неописуемое. Куда ни пойдешь — везде все красное. Мне даже страшновато домой сейчас идти».

Аналогичная просьба ожидаемо застала Кросби совсем в другом настроении: «Расстроен. Забивать, конечно, здорово, но выигрывать — лучше». А на заверение в том, что он и Овечкин значат для лиги очень многое, добавил: «Я игрок, и мне становится грустно, когда другой игрок делает против моей команды хет-трик. Это обычно не очень хорошая особенность того или иного матча». В то же время Сид точно описал расстановку сил: «Не вижу большой разницы между командами. Оба матча закончились с разницей в один гол. Один отскок шайбы в ту или другую сторону — и все сложилось бы иначе».

Что было дальше

Серия «Вашингтон» — «Питтсбург» затянулась на семь матчей, в трех из которых был овертайм. Команда Кросби и Малкина сравняла счет, дважды взяв верх на своем льду — 3:2 и 5:3, и при этом на две встречи потеряла Гончара после удара Овечкина коленом в колено (был большой скандал). Дальше «Пингвинз» победили в Вашингтоне — 4:3, «Кэпиталз» выиграли в Питтсбурге — 5:4. В матче №7 в американской столице Кросби оформил дубль, а команда Овечкина провалилась — 2:6.

В этой серии Овечкин набрал 14 (8+6) очков, Кросби — 13 (8+5). В третьем матче свое молчание прервал Малкин — его гол и эмоциональное празднование с прыжком на стекло завели и «Питтсбург», и Ови. Джино выдал гениальный плей-офф, в том числе после феноменального гола с бэкхенда оформил хет-трик на глазах родителей в ворота «Каролины». Именно Малкин стал обладателем «Конн Смайт Трофи», когда «Пингвинз» летом-2009 выиграли первый для своего нового поколения и третий в истории Кубок Стэнли.

«Я сказал Ови, что серия была великолепной. Каждый сражался за свою команду, мы оба сделали хорошую работу», — резюме Кросби. Овечкин во время рукопожатия после серии пожелал сопернику стать чемпионом, но через полгода про счастливый для «Пингвинз» день 13 июня 2009-го сказал так: «Когда узнал, подумал: «О, Боже!» Знаете, может быть, мы когда-нибудь добьемся такого же. Но тогда я был расстроен». Время «Вашингтона» Ови пришло летом 2018-го, а перед этим Сид и Джино сделали чемпионский дубль.

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