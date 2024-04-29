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Украинские комментаторы оскорбляют российских звезд: «Мразинчук», «Захрюкян», «Головину надо было дать в морду»

Украинские комментаторы оскорбили российских футболистов в прямом эфире
Отдел футбола «СЭ»
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Российский игрок «Аталанты» Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press
Российский игрок «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.
Фото Global Look Press
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Позорное поведение местных журналистов.

Комментаторы украинского медиасервиса Megogo, транслирующего зарубежные футбольные матчи для местной аудитории, на протяжении двух последних сезонов регулярно искажают или оскорбляют футболистов сборной России.

Впервые об этом стало известно еще в январе 2023 года, когда работавший на матче французской лиги 1 «Марсель» — «Монако» комментатор оскорбил хавбека монегасков Александра Головина. После эпизода, в котором Валентен Ронжье сфолил на нашем полузащитнике, он сказал: «Ронжье все правильно сделал. Мало даже. Надо было в морду дать. Да и этого было бы мало. Надеюсь, что арбитр Жереми Пиньяр сейчас скажет: «Отправляйся на болото, чувак. И больше не вылезай оттуда».

Российский игрок «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press

Спустя год оскорбления не прекратились. В апреле 2024 года стало известно о том, что журналисты Megogo все еще хамят, когда речь заходит о российских игроках. Так, во время 1/4 финала Лиги Европы весь матч между «Аталантой» и «Ливерпулем» комментатор Виталий Волочай нарочно коверкал фамилию Алексея Миранчука: он называл российского хавбека Мирантузом или Мразинчуком. В частности, в одном из эпизодов Волочай произнес: «С мячом Алексей Миранчак, или как там его... Не важно».

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Кроме того, по ходу недавней встречи чемпионата Испании между мадридским «Реалом» и «Реал Сосьедад» комментатор Megogo называл российского полузащитника баскской команды Захрюкяном.

При этом российские комментаторы не позволяют себе подобного поведения в отношении украинских футболистов, играющих за рубежом. В частности, по ходу ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» Константин Генич неоднократно подчеркивал отличную игру голкипера «Королевского клуба» Андрея Лунина. По окончании победной для мадридцев серии пенальти комментатор сказал: «Браво, Лунин! Браво, Андрей!»

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин.
Фото Global Look Press

Нет никаких оправданий позорному поведению украинских журналистов. Невозможно понять, почему украинский медиасервис, называющий себя международным, позволяет своим сотрудникам систематически открыто оскорблять футболистов.

Александр Головин
Алексей Миранчук
Арсен Захарян
Футбол
Андрей Лунин
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