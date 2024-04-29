«Краснодар» не смог обыграть «Крылья Советов»

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России — 0:0.

на 8-й минуте защитник «быков» Сергей Волков забил гол, однако после помощи ВАР мяч был отменен. С 64-й минуты гости играли в меньшинстве из-за удаления Волкова.

После 26 туров «Краснодар» набрал 50 очков и остался на 2-м месте турнирной таблицы, у лидирующего «Зенита» также 50 баллов.

«Крылья» набрали 40 очков и занимают 6-ю позицию.