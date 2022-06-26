Шестеркин ответил на шутку Сорокина о том, что он зазнался

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» объяснил, почему у него не получается часто встречаться с вратарем «Айлендерс» Ильей Сорокиным в Нью-Йорке.

— Илья Сорокин жалуется, что вы к нему на Лонг-Айленд в гости больше не ездите. Намекает, что раз вы живете на Манхэттене, то немного зазнались.

— Действительно, далеко от меня. Он приезжал пару раз, но расписание очень тяжелое. Если у него есть один-два выходных, то у меня нет. И наоборот. Но вообще он немного приукрашивает. Как-то ко мне приезжали родители, мы поехали к океану, написал Сорокину, приезжай. А он: «Ой, мне далеко до этого места ехать». И как с ним разговаривать? Но на Манхэттен Илья ездит не только ко мне. Он любит местные рестораны.