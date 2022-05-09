Капризов повторил исторический рекорд «Миннесоты» в плей-офф! Но «Сент-Луис» прибил ее за полторы минуты

«Блюз» вернули русскую тройку и сравняли счет в серии.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Западная конференция.

Четвертый матч

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Голы: Кайру — 2 (Бучневич, Парэйко), 4:19 — 1:0. Капризов — 5 (Сперджен, Хартман), 14:06 — 1:1. Перрон — 4 (О`Райлли, Перунович), 30:30 — 2:1. Кайру — 3 (О`Райлли), 31:24 — 3:1. Болди — 1 (Миддлтон, Фиала), 42:39 — 3:2. Перрон — 5 (п.в.), 58:02 — 4:2. О`Райлли — 3 (бол., Перрон, Фолк), 59:00 — 5:2.

Вратари: Биннингтон — Флери (57:55 — 58:02, 58:05 — 58:30).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 34 (18+7+9) — 30 (5+13+12).

Наши: Барбашев (15.17/2/-1), Бучневич (18.04/4/0), Тарасенко (18.14/4/-1), Торопченко (4.49/0/+1) — Капризов (23.05/6/0).

8 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

После двух поражений подряд и домашнего разгрома (1:5) в третьем матче главный тренер «Сент-Луиза» Крэйг Беруби не мог не пойти на перестановки в составе. Четыре пропущенные шайбы (пятая влетела в пустые) вполне ожидаемо отправили на лавку финского голкипера Вилле Хуссо — вместо него появился канадец Джордан Биннингтон. Удивительно, но до сегодняшней встречи у героя чемпионского плей-офф было девять кубковых поражений подряд.

Косметической рокировкой на последнем рубеже дело не ограничилось. На фоне слабой результативности канадскому коучу пришлось перевести в первое звено Роберта Томаса и впервые с середины регулярки восстановить русскую тройку Бучневич — Барбашев — Тарасенко. Но куда важнее, что из-за травмы Тори Крюга «Сент-Луис» остался без одного из двух разыгрывающих защитников, которого заменил 23-летний американец Скотт Перунович, никогда не игравший в плей-офф на профессиональном уровне.

Однако сегодня хозяевам удалось быстро забыть позавчерашние проблемы и открыть счет благодаря тому самому нахрапу, который во многом предопределил исход первого матча серии. Иной раз кажется, что «Сент-Луис» забивает голы в этом плей-офф только после моментов на добивании. «Миннесота» же за три матча с «Блюзменами» так и не поняла, что бывает, когда соперник выигрывает подбор под воротами Марка-Андре Флери. И отсутствием рефлексии «Дикарей» не мог не воспользоваться Джордан Кайру, классно накативший на пятак из глубины и выигравший нейтральную шайбу у Матса Зуккарелло после своего же броска.

Практически сразу «Блюзмены» могли увеличивать преимущество. Однако реализовать удаление Кевина Фиалы, неаккуратно махнувшего клюшкой на все четыре минуты, у «Сент-Луиса» не получилось. Все, на что хватило креатива спецбригадам большинства «Блюз» в отсутствии Ника Ледди и Тори Крюга на синей линии, — постоянные попытки быстрого перевода в правый круг вбрасывания под бросок Владимиру Тарасенко. И надо отдать должное оборонительной четвертке «Миннесоты», которая грамотно перекрывала линию броска русскому снайперу и не давала шайбе доходить до собственного створа.

Как оказалось, выстоявшей в меньшинстве «Миннесоте» хватило первой же классной позиционки, чтобы сравнять счет и напомнить обороне Беруби простую истину — нельзя спускать глаз с Кирилла Капризова. Ни на секунду! Стоило паре Сканделла — Парэйко и воссоединенной рашн-лайн во главе с Барбашевым позабыть об этом, как Джаред Сперджен мгновенно нашел на пятачке неудержимого 97-го номера «Дикарей». Тот в касание поразил верхний угол Биннингтона, забросив уже свою пятую шайбу в плей-офф и сравнявшись в снайперской гонке с форвардом «Эдмонтона» Эвандером Кейном.

Благодаря этому голу парень из Кузедеево смог повторить достижения Мариана Габорика и Уэса Уолца, которые в далеком 2003-м также сумели отличиться пять раз по ходу одной серии плей-офф за «Миннесоту». И есть ли сомнения, что совсем скоро Кирилл установит новый рекорд франшизы?

Следующего гола болельщикам на «Энтерпрайз-арене» пришлось ждать до середины матча. И неизвестно, смогли бы хозяева добыть вторую победу серии без курьеза, учиненного Маркусом Фолиньо. После опаснейшего броска Дэвида Перрона, последовавшего за проникающей передачей Райана О'Райлли, нападающий «Дикарей» пытался выгрести шайбу с пятачка, но угодил в спину Флери и, сам того не желая, коньком завез шайбу в свои ворота.

Досадный автогол мгновенно надломил гостей, а уже через полторы минуты «Сент-Луис» повел уже в две благодаря «подарку» от Мэтта Дамбы, которым не преминули воспользоваться все те же О'Райлли и Кайру. Причем вторая шайба канадца получилась по-настоящему эстетичной.

Однако все, на что хватило парней Дина Эвасона, — это трудовая ковыряшка Мэтта Болди в начале третьего периода. Перевернуть игру за оставшиеся 17 минут она так и не помогла, а хозяева довольно уверенно отстояли владения Биннингтона и два раза (один — в пустые) поразили ворота «Миннесоты». Теперь серия возвращается в Сент-Пол и делает серьезную заявку на семь матчей.