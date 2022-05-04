Малкин — лучший российский бомбардир Кубка Стэнли

Евгений Малкин набрал два очка в первом матче плей-офф против «Рейнджерс» (4:3 ОТ) и вышел на первое место в списке лучших российских бомбардиров Кубка Стэнли.

Форвард «Питтсбурга» сравнялся с Сергеем Федоровым по набранным очкам и обогнал нынешнего главного тренера ЦСКА благодаря большему количеству голов. Тройку лидеров замыкает Александр Овечкин, на счету которого 136 баллов.

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ.

Малкин закончил матч точным броском в овертайме и в 13-й раз в карьере принес «Питтсбургу» победу в матче плей-офф. Евгений вышел на первое место по этому показателю среди российских игроков, обогнав все того же Федорова и Вячеслава Козлова, больше четверти голов которого в плей-офф оказывались решающими.

Лидеры по победным голам в плей-офф среди российских игроков.

В общем рейтинге бомбардиров плей-офф НХЛ Малкин поднялся на 16-е место в истории, сравнявшись помимо Федорова с канадцем Жаном Беливо. Уже в этом сезоне Джино может подняться в десятку лучших, от которой сейчас отстает на 12 очков. Лучший бомбардир в истории Уэйн Гретцки опережает Малкина на 206 баллов, лучший из европейцев Яри Курри — на 57.