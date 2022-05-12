Овечкин набирает очки во всех матчах плей-офф. Только два игрока выдерживают его темп

Потрясающая статистика капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин отметился голевой передачей в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:5) и продлил результативную серию в Кубке Стэнли. Российский форвард «Вашингтона» — один из трех игроков, которым удалось набрать очки в каждой из пяти игр нынешнего плей-офф.

Кроме него не уходят с площадки без результативных действий форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель и защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. В четырех встречах набрали баллы Кайл Макар, Дэвон Тэйвз и Натан Маккиннон, выступающие за «Колорадо», который выиграл свою серию со счетом 4-0.

Обладатели самых продолжительных результативных серий в Кубке Стэнли-2022.

Овечкин занимает третье место в историческом списке российских бомбардиров Кубка Стэнли. Капитан «Вашингтона» на восемь баллов опережает Никиту Кучеров и на 35 отстает от Сергея Федорова. Лидер рейтинга Евгений Малкин набрал очередные два очка и увеличил отрыв от Овечкина до 38 очков.

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ.

Заодно Овечкин поднялся на шестое место по количеству голевых передач в Кубке Стэнли среди российских игроков — 69. Вслед за Игорем Ларионовым Александр опередил еще и Сергея Гончара. Выше нападающего «Вашингтона» располагаются Сергей Федоров, Евгений Малкин, Сергей Зубов, Никита Кучеров и Павел Дацюк.