Овечкин набирает очки во всех матчах плей-офф. Только два игрока выдерживают его темп
Александр Овечкин отметился голевой передачей в пятом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (3:5) и продлил результативную серию в Кубке Стэнли. Российский форвард «Вашингтона» — один из трех игроков, которым удалось набрать очки в каждой из пяти игр нынешнего плей-офф.
Кроме него не уходят с площадки без результативных действий форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнцель и защитник «Рейнджерс» Адам Фокс. В четырех встречах набрали баллы Кайл Макар, Дэвон Тэйвз и Натан Маккиннон, выступающие за «Колорадо», который выиграл свою серию со счетом 4-0.
Овечкин занимает третье место в историческом списке российских бомбардиров Кубка Стэнли. Капитан «Вашингтона» на восемь баллов опережает Никиту Кучеров и на 35 отстает от Сергея Федорова. Лидер рейтинга Евгений Малкин набрал очередные два очка и увеличил отрыв от Овечкина до 38 очков.
Заодно Овечкин поднялся на шестое место по количеству голевых передач в Кубке Стэнли среди российских игроков — 69. Вслед за Игорем Ларионовым Александр опередил еще и Сергея Гончара. Выше нападающего «Вашингтона» располагаются Сергей Федоров, Евгений Малкин, Сергей Зубов, Никита Кучеров и Павел Дацюк.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Флорида - Вашингтон
|3 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|3 - 2
|
Рейнджерс - Питтсбург
|2 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|2 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 2
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 3
|
Каролина - Бостон
|3 - 2
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|5
|10
|
|
Кэйл Макар
Колорадо
|4
|10
|
|
Брэд Маршан
Бостон
|5
|9
|И
|Г
|
|
Кирилл Капризов
Миннесота
|5
|7
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|5
|7
|
|
Ти Джей Оши
Вашингтон
|5
|5
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|5
|1.21
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.63
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|3
|1.63