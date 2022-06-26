Шестеркин назвал самое неожиданное поздравление с призом лучшему вратарю НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в интервью «СЭ» рассказал о поздравлениях с получением «Везины» — приза лучшему вратарю сезона НХЛ.

— Как только спортсмен что-то выигрывает, так сразу появляются люди, которые говорят, что верили в него, даже когда он был маленьким. Очевидно, что некоторые действительно распознали талант. А много ли на вашем пути было людей, считавших, что у вас ничего не получится?

— Не помню таких. По большому счету даже если бы такие люди и были, то я не слышал их мнение, да и было наплевать. Главное, что верила семья, да я и сам четко понимал, чего хочу добиться. Не могу вспомнить, что кто-нибудь когда-нибудь мне говорил: «Завязывай с хоккеем, у тебя ничего не получится». Возможно, услышав такое, я бы и закончил. Шучу.

— Наверняка вас многие поздравили с «Везиной». Откуда был самый неожиданный звонок или сообщение?

— От Владислава Третьяка.

— Что здесь удивительного?

— Не думал, что у него есть мой номер телефона.

— Ничего странного. Может быть, какие-нибудь другие спортсмены писали, артисты?

— Да я вращаюсь только в хоккейных кругах.

— А коллеги писали?

— Да, от них было очень много сообщений. Надеюсь, что все поздравили искренне.