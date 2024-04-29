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Сегодня, 06:20

Тренер сократил время Овечкина — «Вашингтон» все равно вылетел из плей-офф. Золотой гол серии — у Панарина

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» выиграли у «Кэпиталз» все четыре матча.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд
«Вашингтон» — «Рейнджерс» — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2)
Голы: Какко — 1, 0:57 — 0:1. Фехервари — 2 (Протас, Строум), 14:54 — 1:1. Трочек — 3 (бол., Зибанежад, Панарин), 19:44 — 1:2. Лапьер — 1 (Алексеев), 27:48 — 2:2. Панарин — 2 (бол., Зибанежад, Фокс), 43:21 — 2:3. Рословик — 2 (бол., п.в., Лафренье, Труба), 59:09 — 2:4.
Вратари: Линдгрен (59:03 — 59:09, 59:22) — Шестеркин.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 24 (8+10+6) — 23 (10+6+7).
Наши: Алексеев (15.46/1/0), Овечкин (15.26/0/0) — Панарин (20.52/4/0).
29 апреля. Вашингтон. Capital One Arena. 18537 зрителей.
Счет в серии: 0-4.

«Рейнджерс» не стали затягивать разборки с «Вашингтоном» и закрыли серию за четыре матча. Наивно думать, что первый раунд прошел легко и без сопротивления. Только в первой игре ньюйоркцы добыли комфортный перевес в счете — остальные матчи получились равными и близкими. Но после разбора каждой игры не возникает сомнений, что «Рейнджерс» заслужили сухую победу. «Вашингтон» включался отрезками. С таким подходом и нестабильностью лидеров остановить победителя регулярного чемпионата невозможно. В нужные моменты фаворит показал свои козыри и заслуженно прошел во второй круг.

Признаем: сегодня на старте матча гостям повезло. «Кэпиталз» дождались возвращения в состав защитника Ника Дженсена, пропустившего начало плей-офф из-за травмы. Первая смена опытного американца получилась кошмарной. Заигравшись перед своими воротами, Дженсен ошибся с передачей и вложил шайбу в клюшку Каапо Какко. Финн не растерялся и открыл счет уже на 57-й секунде. Похвалим «Вашингтон» за характер. Нелепый привоз защитника не надломил команду, которая и без того уступала в серии 0-3. За партнера исправился Мартин Фехервары, который удачно подключился к атаке и расстрелял ворота Игоря Шестеркина.

Главный тренер «Столичных» Спенсер Карбери показал в регулярке, что умеет выжимать максимум из скромного и ослабленного травмами состава. Чтобы попасть в кубковую восьмерку, приходилось принимать непопулярные решения. В плей-офф принципы молодого специалиста не изменились. Александр Овечкин в серии с «Рейнджерс» не набрал очков. Сегодня Карбери ограничили игровое время капитана. В первом периоде россиянин провел на льду 3 минуты и 22 секунды — наименьший результат среди двух команд. Главным героем отрезка остался Дженсен, сорвавший джек-пот неудачных действий. Удаление американца позволило «Рейнджерс» забросить вторую шайбу.

Во втором периоде все увидели другой «Вашингтон». То ли дело в успокоенности гостей, то ли в неожиданном подъеме «Кэпиталз» — не так важно. Хозяева нагрузили работой Шестеркина и всеми действиями показывали, что не намерены сегодня заканчивать сезон. «Столичные» в регулярке устроили чудо, когда попали в плей-офф. Эта команда умеет делать невозможное возможным. Мощный отрезок во втором периоде и справедливо вытекающий гол-шедевр Хендрикса Лапьера добавил веры в то, что серия затянется. Среди форвардов «Кэпс» меньше канадца за два периода сыграл только Сонни Милано, но это не помешало забить важный гол.

Спецбригады «Рейнджерс» работали в серии превосходно. Сегодня гости дважды реализовали большинство. Постаралось ведущее звено с привычными героями — Артемием Панариным и Микой Зибанежадом. В первом периоде россиянин ассистировал Винсу Трочеку, а в третьем забил сам, подловив вратаря Чарли Линдгрена коварным кистевым броском. Показательно, что «Вашингтон» свои попытки в большинстве потратил впустую.

Гол Панарина остался решающим в серии. Артемия много критиковали за невзрачную игру в плей-офф, но в ключевой момент серии с «Вашингтоном» форвард показал, кто настоящий лидер «Рейнджерс». Важный пас в большинстве, золотой гол серии — «Кэпс» не смогли остановить Панарина. В оставшееся время гости грамотно продержались и сохранили минимальный перевес. Лавиолетт отомстил бывшему клубу и уже превзошел прошлогодний результат «Рейнджерс», когда команда вылетела в первом раунде. Но, кажется, это только начало большого пути.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Игорь Шестеркин
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
3 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
3 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
1 - 2
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Вегас
0 - 0
1 - 2
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
1 - 6
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
2 - 1
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 3
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
4. Колорадо - Виннипег
5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 3
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
3 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
3 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
0 - 0
3 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
3 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
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29.04 00:05
Нэшвилл – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
29.04 03:00
Вашингтон – Рейнджерс
2 : 4
29.04 05:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
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