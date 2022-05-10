Уникальное достижение звезды «Питтсбурга».

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу в четвертом матче серии с «Рейнджерс» (7:2) и набрал 177-е очко в Кубке Стэнли. Форвард «Пингвинов» единолично возглавил список российских бомбардиров, обогнав Сергея Федорова. Проводящие нынешний плей-офф более результативно Александр Овечкин и Никита Кучеров занимают в общем рейтинге третье и четвертое места с большим отставанием от пары лидеров.

Лучшие российские бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Многолетний партнер Малкина по «Питтсбургу» Сидни Кросби стал шестым в истории хоккеистом, набравшим в плей-офф 200 очков. Уже в этом сезоне канадец может подняться на четвертое место. От Яромира Ягра его отделяет одно очко, от Гленна Андерсона — 14. Малкин поднялся на 15-е место в истории, оставив позади не только Федорова, но и Жана Беливо. Джино вполне по силам в ближайшее время подняться в топ-10: от делящих девятое место Джо Сакика и Дуга Гилмора он отстает на 11 баллов.

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Среди бомбардиров XXI века Малкин занимает второе место, уступая только Кросби. Овечкин в общем рейтинге занимает четвертое место, шестой — Никита Кучеров, который проигрывает пропускающему Кубок Стэнли-2022 Патрику Кейну только по количеству голов.