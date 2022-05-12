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12 мая, 22:45

Шестеркин должен получить самый ценный приз НХЛ. Но он достанется наследнику Овечкина

Шестеркин, Мэттьюс и Макдэвид номинированы на «Харт Трофи»
Михаил Зислис
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports
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Остон Мэттьюс — фаворит в голосовании на «Харт Трофи».

НХЛ объявила финалистов на «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку регулярного чемпионата, в их число вошел вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Среди его конкурентов — лучший снайпер регулярки Остон Мэттьюс и невероятный Коннор Макдэвид.

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В моей вселенной награда должна достаться именно россиянину. Его невероятная игра на протяжении всего сезона помогла «Рейнджерс» красиво оформить себе место в плей-офф. Иначе они туда с большой вероятностью вообще бы не попали. Однако у меня есть сомнения, что у Шестеркина есть реальный шанс выиграть «Харт». Представители его амплуа удостаиваются этого крайне редко — всего один раз за последние 18 сезонов! Надо либо быть великим при жизни, как Доминик Гашек, либо представлять легендарный клуб — Кэри Прайс и Жозе Теодор, когда завоевали этот приз, выступали за «Монреаль».

Для Шестеркина место в тройке претендентов — уже великолепный результат. Три года назад, когда он отправился из СКА в «Рейнджерс», о таком можно было только мечтать в розовых снах. Ранее в номинанты на «Харт» из российских вратарей попадал лишь Сергей Бобровский, когда выступал в ультраоборонительном «Коламбусе» под руководством Джона Торторелла. Нью-йоркская команда в своем нынешнем виде несбалансированна. Шестеркин своей игрой заставлял закрывать глаза на многие проблемы.

Коннор Макдэвид. Фото USA Today Sports
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

Обладатель «Харта» определяется голосованием 100 человек, входящих в Профессиональную ассоциацию хоккейных журналистов. Подход — самый демократичный, какой только можно представить. Но только на первый взгляд. У любого метода есть свои изъяны. «Харт» — приз не просто лучшему, а игроку, внесшему наибольший вклад в успешное выступление своей команды. Однако люди, участвующие в голосовании, подвержены известному влиянию косвенных факторов — охвата рынка, который представляет тот или иной клуб, и медийной составляющей.

Мэттьюс — это Торонто, Шестеркин — Нью-Йорк, а Макдэвид — самый зрелищный и результативный нападающий лиги последних лет. Защитник «Нэшвилла» Роман Йоси и нападающий «Калгари» Джонни Годро фантастически провели регулярный чемпионат, но остались за пределами тройки лучших. В моих глазах это огромная несправедливость, поскольку оба имели огромное значение для своих команд, что напрямую отражает ценность приза. Будь моя воля — включил бы их вместо Мэттьюса и Макдэвида не задумываясь.

Остон Мэттьюс. Фото USA Today Sports
Остон Мэттьюс.
Фото USA Today Sports

«Мэйпл Лифс» — самый популярный клуб мира со всеми вытекающими. Раз его игроку удалось показать неплохой по спортивным меркам результат, то будьте уверены, что местные медиа раздуют достижение до космического масштаба. Мэттьюс идеально вписывается в образ главного и в значительной степени попсового героя. Куда там захолустному Нэшвиллу или неброскому Калгари. На того же Йоси стали обращать внимание только ближе к концу сезона, когда в марте он вышел на график «100 очков в регулярке». На 99 процентов уверен, что «Харт» достанется американцу. Мэттьюс был невероятно хорош. С этим глупо спорить. Однако его влияние на команду не сравнить с тем, что сделали другие претенденты.

Игорь Шестеркин
Коннор Макдэвид
Остон Мэттьюс
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Торонто Мэйпл Ливз
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Первый раунд Счет в серии
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
3 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
0 - 0
3 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
3 - 2
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
0 - 0
3 - 2
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
2 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
0 - 0
2 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
2 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
0 - 0
3 - 2
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 3
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
0 - 0
2 - 3
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
3 - 2
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
0 - 0
3 - 2
Результаты / календарь
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Вратари (КН)
И О
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 5 10
Кэйл Макар

Кэйл Макар

Колорадо

 4 10
Брэд Маршан

Брэд Маршан

Бостон

 5 9
И Г
Кирилл Капризов

Кирилл Капризов

Миннесота

 5 7
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 5 7
Ти Джей Оши

Ти Джей Оши

Вашингтон

 5 5
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 5 1.21
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 5 1.63
Дарси Кемпер

Дарси Кемпер

Колорадо

 3 1.63
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