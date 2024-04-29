«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли

«Вашингтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Рейнджерс» со счетом 2:4. «Нью-Йорк» победил в серии — 4-0.

«Кэпиталз» проиграли всухую в серии Кубка Стэнли во второй раз в эпоху Александра Овечкина, который дебютировал в сезоне-2005/06. Ранее «Вашингтон» уступил «Тампе» со счетом 0-4 в серии во втором раунде плей-офф НХЛ-2011.

Всего в истории клуба было четыре сухих поражений в сериях. В 1990-м клуб проиграл «Бостону» в финале конференции, в 1998-м — «Детройту» в финале Кубка Стэнли.