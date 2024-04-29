Экс-форвард «Бостона» Самсонов: «Против «Рейнджерс» Овечкин играл не так интенсивно»

Бывший нападающий «Бостона» Сергей Самсонов прокомментировал игру форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в серии с «Рейнджерс» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Александр Овечкин играет не так интенсивно, как раньше. И плей-офф заставляет тебя играть еще на темп выше, без вопросов. Но если пройтись по нападающим «Вашингтона», никто из них не выдал идеальный плей-офф, — цитирует Самсонова ТАСС. — Из нападающих при игре «пять на пять» было за четыре игры забито всего две шайбы».

«Вашингтон» во второй раз в эпоху Овечкина проиграл всухую серию Кубка Стэнли. Российский форвард не набрали ни одного очка в четырех матчах серии.

«Рейнджерс» победили в серии (4-0) вышли во второй раунд и встретятся с победителем серии «Каролина» — «Айлендерс» (3-1).