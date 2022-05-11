Кирилл Капризов тащит на себе «Миннесоту».

Российский нападающий «Миннесоты» стал всего третьим игроком в XXI веке, которому удалось забросить больше шести шайб в первом раунде плей-офф. Столь же часто отличались канадец Патрик Марло из «Сан-Хосе» в сезоне-2005/06 и швед Микаэль Самуэльссон из «Ванкувера» 12 лет назад. Чаще в последние 30 лет отличались только Пэт Лафонтен из «Баффало» и Рэй Ферраро из «Айлендерс». Но было это в самом начале 1990-х.

Лучшие снайперы первого раунда плей-офф за последние 30 лет.

Из российских игроков семь голов в первом раунде забивал только Павел Буре, благодаря результативности которого «Ванкувер» в 1995 году прошел нынешнего соперника «Миннесоты» Капризова — «Сент-Луис». По шесть раз отличались Александр Могильный, Сергей Макаров, Сергей Федоров и соперник Кирилла по первому раунду плей-офф-2022 Владимир Тарасенко.

Лучшие российские снайперы в первых раундах плей-офф.

В двух неполных сериях плей-офф Капризов забил уже девять голов и повторил четвертый результат в истории «Миннесоты». От финна Микко Койву Кирилла отделяет два точных броска, от словака Мариана Габорика — три, от главного снайпера в истории франшизы американца Зака Паризе — семь.