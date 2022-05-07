Капризов обманул вратаря! Российский нападающий забил броском из-за ворот и принес команде победу

Классный перфоманс звезды «Миннесоты».

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Третий матч

«Сент-Луис» — «Миннесота» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Гринуэй — 1 (Эрикссон Эк, Фолиньо), 0:39 — 0:1. Капризов — 4 (Хартман), 2:18 — 0:2. Зуккарелло — 1 (Капризов, Сперджен), 27:44 — 0:3. Эрикссон Эк — 3 (Фолиньо), 40:22 — 0:4. О`Райлли — 2 (бол., Парэйко), 42:17 — 1:4. Бродин — 1 (п.в., Хартман), 52:31 — 1:5.

Вратари: Хуссо (52:23 — 52:31) — Флери.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 30 (14+8+8) — 33 (12+10+11).

Наши: Барбашев (18.08/1/-2), Бучневич (15.28/0/-2), Тарасенко (12.58/1/-3), Торопченко (9.57/0/0) — Капризов (17.07/4/+2).

7 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18096 зрителей.

Счет в серии: 1-2.

Кажется, поражение со счетом 0:4 в первом матче серии против «Сент-Луиса» сильно разозлило «Миннесоту». В двух последних матчах «Уайлд» забросили 11 шайб и катком прошлись по сопернику. Разумеется, главный герой этого действа — российская суперзвезда команды Кирилл Капризов.

По сути, уже в первые пару минут гости создали отличный задел. На стартовое вбрасывание вышло номинально третье звено, и это сыграло только на пользу. Гринуэй в касание замкнул передачу Эрикссона Эка.

А уже спустя минуту с небольшим свой гол забил Капризов. Убежав в одиночестве к воротам Хуссо, он не смог переиграть финского вратаря, но сориентировался и из-за ворот специально бросил в конек голкиперу.

Игра достаточно быстро успокоилась: «Миннесота» добилась своего и уверенно сдерживала атаки соперника. А когда появился шанс, то снова наказала «Сент-Луис». Капризов же записал первую результативную передачу в этом плей-офф, бросив в прорыв Зуккарелло.

Шайба Капризова в итоге стала победной — больше, чем на один гол, «Блюз» не хватило. И пока непонятно, как они собираются вытаскивать серию. С такими проблемами в обороне и вратарской линии сдержать Капризова, Зуккарелло и остальных просто нереально. Скорее всего, на четвертый матч выйдет герой победного Кубка Стэнли-2019 Джордан Биннингтон, но после того триумфа он пошел на спад. И этот сезон у него откровенно неудачный. Хотя, может, он вспомнит свои кубковые подвиги?