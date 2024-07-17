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Коньков: «Если у Кузнецова есть возможность играть в НХЛ, нужно делать это»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков поделился мнением о возможном возвращении нападающего Евгения Кузнецова в КХЛ.

Ранее сообщалось, что 32-летний форвард может перейти в СКА.

«Здесь все, в первую очередь, зависит от пожеланий самого игрока. Я думаю, что если у Кузнецова есть возможность продолжить играть в НХЛ, нужно приложить все усилия для того, чтобы сделать это. На мой взгляд, Евгению нужно сделать все возможное для того, чтобы там задержаться», — приводит «РБ Спорт» слова Конькова.

В среду, 17 июля «Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Источник: РБ Спорт
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Генменеджер «Каролины» прокомментировал решение клуба отправить Кузнецова на драфт отказов
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