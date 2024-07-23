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Париж-2024

Сегодня, 12:34

Панарин заявил, что будет болеть за россиян на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, будет ли следить за Олимпийскими играми-2024, которые пройдут в Париже.

«Конечно, я буду следить за Олимпиадой, буду смотреть. К сожалению, там будет мало российских спортсменов, так что болеть особо не за кого. Обязательно поболею за наших теннисистов, да и за других ребят тоже», — цитирует Панарина ТАСС.

Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Источник: ТАСС
Артемий Панарин
Хоккей
Олимпиада
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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