Агент Цыплакова: «Самое главное — вписаться в стратегию тренера «Айлендерс» и получать игровое время»
Известный агент Александр Черных, представляющий интересы форварда «Нью-Йорк Айлендерс» Максима Цыплакова, в разговоре прокомментировал то, что хоккеист был назван ESPN среди кандидатов на «Колдер Трофи». Эта награда вручается лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ.
— Не хочу загадывать вперед. У меня одно желание, чтобы Максим пришел в команду, играл обязательно в НХЛ, а не в фарм-клубе, и показал хороший хоккей. Назовут его лучшим или нет — это дело второе, а самое главное — вписаться в стратегию тренера «Айлендерс» и получить достаточно игрового времени, чтобы показать результат. Это основное, что на сегодня хочется и мне, и Максиму, — сказал Черных «РБ Спорт».
16 мая Цыплаков подписал контракт с «Айлендерс» на один год. В регулярном чемпионате КХЛ форвард набрал 47 (31+16) очков в 65 матчах за «Спартак», также на его счету 4 (2+2) в 11 играх плей-офф.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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