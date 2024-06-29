Шокирующий обмен самого дорогого русского защитника НХЛ! «Тампа» отправила Сергачева в «Юту»
Второй день драфта принес сногсшибательную и совершенно неожиданную новость. Защитник Михаил Сергачев, спокойно занимавшийся в качестве одного из организаторов подготовкой к запланированному на 20 июля «Матчу года» с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, обменян из «Тампы» в «Юту».
Вряд ли кому-то захочется добровольно уезжать из теплой Флориды в захолустье — мормонский Солт-Лейк-Сити. Еще и в команду, для которой выход в плей-офф — это предел мечтаний. В произошедшем можно найти плюсы. В «Юте» россиянин получит в игровом плане все, что душа пожелает. Место в первой паре обороны и ударной бригаде большинства, откуда он должен вытеснить Шона Дурзи.
Сергачев — самый дорогой русский защитник за всю историю НХЛ. Прошедший сезон стал для него первым по восьмилетнему контракту со среднегодовой зарплатой в 8,5 миллиона долларов. Он вышел для Михаила неудачным, о чем говорит худший показатель полезности («-16» всего в 34 матчах) за время выступлений в лиге. Серьезно на игре защитника сказались две травмы. В феврале он получил переломы левой большеберцовой и малоберцовой костей, вернувшись в строй только по ходу плей-офф.
Списывать игрока в самом расцвете карьеры (26 лет) после одного слабого сезона — плохой в репутационном плане ход генерального менеджера Жюльена Брисбуа. Он сейчас, получается, расплачивается за свои прежние ошибки. Об этом говорит и другая сделка субботы с участием «Тампы». Силовой нападающий третьего звена Таннер Жанно, за которого 16 месяцев назад «Лайтнинг» отдали полцарства, отправился в «Лос-Анджелес».
Очевидно, что «Лайтнинг» пошла на обмены вынужденно. Требовалось расчистить себе место в платежной ведомости для решения как минимум двух важных задач — анонсированного продления контракта с ведущим защитником команды Виктором Хедманом и последней попытки договориться с решившим было выйти на рынок свободных агентов капитаном команды Стивеном Стэмкосом.
Кроме того, известный североамериканский инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что «Тампа», у которой теперь есть свободных 16,5 миллиона долларов под потолком, может активно включиться в борьбу за нападающего Джейка Гюнцеля. Поможет ли это «Болтс» вернуться в число реальных претендентов на Кубок Стэнли — вопрос как минимум неоднозначный. Но эта попытка пройдет без Сергачева, который в новом клубе получит шикарную возможность выйти из тени Хедмана и вырасти в большую звезду.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Финал
|Счет в серии
|
Флорида - Эдмонтон
|4 - 3
|1/2 финала
|
Даллас - Эдмонтон
|2 - 4
|
Рейнджерс - Флорида
|2 - 4
|1/4 финала
|
Ванкувер - Эдмонтон
|3 - 4
|
Даллас - Колорадо
|4 - 2
|
Флорида - Бостон
|4 - 2
|
Рейнджерс - Каролина
|4 - 2
|1/8 финала
|
Ванкувер - Нэшвилл
|4 - 2
|
Даллас - Вегас
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 4
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
|4 - 0
|
Бостон - Торонто
|4 - 3
|
Флорида - Тампа-Бэй
|4 - 1
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 1
|25.06
|03:00
|
Флорида – Эдмонтон
|2 : 1