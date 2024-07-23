«Покушение на Трампа — тупость. Не понимаю, как можно убить человека». Необычное интервью Овечкина
Александр Овечкин в отпуске окружен вниманием, как и полагается суперзвезде. На днях капитан «Вашингтона» участвовал в благотворительном матче Михаила Сергачева и Артемия Панарина. Заглянул нападающий и на подкаст Амирана Сардарова на ютуб-канале «Дневник Хача». Приводим основные цитаты Александра из полуторачасового разговора с известным блогером.
Месси или Роналду?
— Конечно, Месси. С самого начала, когда он пришел в «Барселону», я сказал: «Это мой любимый игрок». Из-за спортивных достижений. Я знаком с ним, но не знаю, какой он как человек. Мне просто нравится, что Месси делает с мячом. У Роналду — скорость и удар. Но спросите у любого футболиста, большинство, думаю, скажет «Месси».
Подарок Путина на свадьбу
— Подарил сервиз, очень красивый сервиз. Волнительный момент был, когда он (Владимир Путин. — Прим. «СЭ») позвонил.
Цели в карьере
— Хочу сыграть 1500 матчей в НХЛ. За два сезона можно добить. У меня и так сейчас наибольшее число матчей среди российских игроков в НХЛ. Это большое достижение. Причем это за один клуб, такое только у меня и у Евгения Малкина. У него, по-моему, недавно было 1000 игр. Если бы не было локаута и пандемии, думаю, рекорд Уэйна Гретцки был бы уже побит. Но, к сожалению, такие моменты случаются. Хочется еще раз выиграть Кубок Стэнли. Не передать словами те эмоции, которые ощутили мы, наши друзья, семья, болельщики. Хочется опять это ощутить.
Отсутствие олимпийской медали
— Было столько моментов, столько возможностей, но, к сожалению, медали нет. Очень рад за ребят, когда они выиграли олимпийское золото, молодцы. Но, к сожалению, меня там не было. В теории еще возможно сыграть, но видишь, что сейчас происходит с нашей сборной? Нас не допускают ни на чемпионаты мира, ни на Олимпиаду. Поэтому не знаю, как это все произойдет.
Покушение на Трампа, выборы президента США
— Моя реакция? Тупость, я думаю. Вот я не понимаю, как можно убить человека, даже если ты его ненавидишь. Слава богу, он остался жив. Пытался ли я как-то связаться с Трампом или поддержать? Нет, я же сейчас в России нахожусь, пока дойдет... Голосовать в США я не могу, у меня нет паспорта. Голосовал бы я за Трампа? Не знаю, мне трудно судить, за кого голосовать. Я же не американец. Я не сторонник политических дебатов и разговоров. Зачем навязывать кому-то свое мнение? У меня все друзья — республиканцы. Я ни одного демократа не знаю.
Готов ли стать министром спорта России?
— На данный момент — нет. Надо подучиться, чтобы быть министром спорта. Правильно, что надо делиться своим опытом с детьми, рассказывать, показывать. На данный момент я не могу ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта. Тяжело. Представляешь, опять семью не будешь видеть, ты постоянно будешь в разъездах. Посмотрим, поживем — увидим.
Дом Овечкина в Вашингтоне затопило
— Пострадало много ценного. Во-первых, коллекция клюшек, несколько из них пострадали. У меня дома висели все майки с рекордами, мы их отдали на реставрацию. Я очень сильно переживал. Причем сломался маленький кран — и прорвало. А никого дома не было. Страховка все восстановила, и мы вернулись в этот дом.
Состояние Овечкина
— 100 миллионов долларов? Нет, конечно, меньше. А как? Если все взять — там же налоги. Финансисты помогают, но, все равно, положил ты, допустим, 100 долларов под 10 процентов — и это еще хорошо, если 10 процентов. Там же сейчас все вверх-вниз идет. Какие 100 миллионов? Были бы 100 миллионов — я бы здесь сейчас не сидел, а где-нибудь отдыхал бы, пил пиво, а не воду.
Россия или США?
— Здесь (в России. — Прим. «СЭ») все мои друзья и родственники. Мне комфортнее находиться в России, чем в Америке. У меня была мечта детства — поехать играть в НХЛ. Не было мечты поехать в Америку. Я могу спокойно сказать, что Вашингтон — это мой второй дом, мне там комфортно. Меня там все знают, все любят, я там всех знаю и люблю. Но дом есть дом.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Айлендерс
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|2
|Вашингтон
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|3
|Каролина
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|4
|Коламбус
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|5
|Нью-Джерси
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|6
|Питтсбург
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|7
|Рейнджерс
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|8
|Филадельфия
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
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|0
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|2
|Бостон
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|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
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|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
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|2
|Даллас
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|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
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|0
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|4
|Миннесота
|0
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|0
|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|7
|Чикаго
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|8
|Юта
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|2
|Ванкувер
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|3
|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|6
|Сан-Хосе
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|7
|Сиэтл
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|8
|Эдмонтон
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|4.10
|20:00
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Баффало – Нью-Джерси
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