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Не выиграл Кубок, но стал легендой. Американский форвард завершил карьеру в 40 лет

Серебряный призер Олимпиады-2010 Павелски завершил карьеру
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Хоккеист Джо Павелски
Джо Павелски завершил карьеру.
Фото Global Look Press
Джо Павелски провел последний сезон в НХЛ.

Джо Павелски к 40 годам не выиграл Кубок Стэнли, чемпионат мира или Олимпиаду. В НХЛ американец дважды выходил в финал, но что с «Сан-Хосе», что с «Далласом» уступал в решающих сериях. Высшее достижение на международной арене — серебро ванкуверских Игр-2010. Небогатый список командных трофеев не отнимет у Павелски статуса легенды. 16 июля ветеран объявил о завершении насыщенной карьеры. Форвард посвятил ее только двум клубам (что редкость для современного хоккея) и запомнился как честный кубковый боец, который, как выдержанный коньяк, с годами раскрывался еще лучше.

Джо Павелски. Невероятное достижение суперветерана: Павелски сделал покер в матче плей-офф!

Умение вовремя остановиться — важное качество человека из любой сферы, особенно спортивной. Павелски, которому в июле исполнилось 40 лет, ушел на пенсию вторым бомбардиром «Старз» в регулярке. Плей-офф нападающий провалил — и дело не только в скромных 4 (1+3) очках за 19 матчей, хотя и в них тоже. Важнее то, что «Даллас» снова остался без Кубка Стэнли. Павелски закончил карьеру, так и не добравшись до главного трофея НХЛ. На новый поход за кубком не осталось ни сил, ни эмоций, ни спортивной страсти. Время, как известно, не щадит никого. После сезона Павелски общался с генменеджером «Сан-Хосе» Майком Гриром о возможном возвращении в клуб, но все-таки решил остановиться.

Когда за плечами Джо 1533 матча в лиге и 1211 очков, можно смело говорить, что на драфте в 2003 году «Шаркс» провернули полномасштабную кражу, выбрав нападающего под 205-м номером. Сейчас не укладывается в голове, что скауты упорно не предполагали, что неказистый парнишка из USHL заиграет в НХЛ на высоком уровне. Из задрафтованных в тот год в седьмом раунде хоккеистов надолго закрепиться в лиге удалось только двоим: Павелски и Кайлу Бродзяку (974 матча в лиге).

Хоккеист Джо Павелски
Фото Global Look Press

«Шаркс» удался один из самых успешных поздних выборов на драфте. От форварда из седьмого раунда меньше всего ожидаешь, что он выбьет 1000+ очков в лиге и станет одним из самых уважаемых хоккеистов поколения. А еще Павелски — самый результативный игрок драфта-2003, на котором также выбрали Эрика Стаала, Патриса Бержерона, Райана Гецлафа и Кори Перри.

Уникальность Джо в том, что лучший сезон американец выдал на закате карьеры, когда многие поспешно отправили его на пенсию. Павелски до последнего оставался важной частью нападения «Далласа», который бился за Кубок Стэнли. Держать высокий уровень в зрелом возрасте в топ-клубе особенно ценно. Ветеран невероятно прокачал (еще со времен «Сан-Хосе») игру под воротами и кошмарил голкиперов непредсказуемыми подставлениями на пятаке. Неудивительно, что четыре последних сезона за «Даллас» Павелски стабильно выбивал 25+ шайб. А настоящее время Джо наступало в плей-офф. Павелски — второй американский снайпер в истории Кубков Стэнли. По голам он уступает только Бретту Халлу.

— Джо — настоящий профессионал. Он абсолютно все делает правильно. И так продолжается всю карьеру, — отмечал уникальность Павелски генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл.

Подписанный год назад однолетний контракт сразу расценивался как последний танец легендарного американца. Павелски мечтал — и, уверен, продолжает мечтать — о Кубке Стэнли. «Старз» сошли с дистанции в финале конференции. После вылета от «Эдмонтона» Джо взял время на размышление и все-таки закончил карьеру. Титул он так и не выиграл, что, впрочем, не мешает повторить путь вратаря Роберто Луонго, который добрался до кубка вместе с «Флоридой», перейдя на управленческую должность. Авторитет и опыт Павелски позволят начать карьеру в офисе любого клуба НХЛ.

Джо Павелски
Хоккей
Сборная США по хоккею
ХК Даллас Старз
ХК Сан-Хосе Шаркс
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