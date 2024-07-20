Чинахов: «Сыграть на Олимпиаде — моя мечта»

Форвард «Коламбуса» Егор Чинахов прокомментировал информацию о том, что сборная России может сыграть на Олимпиаде-2026.

«Сыграть на Олимпиаде — моя мечта. Скучаю ли по сборной России? Конечно. Но сейчас все мысли о будущем сезоне. Будем решать по ходу», — сказал Чинахов «РБ Спорт».

Чинахов принял участие в матче звезд НХЛ и КХЛ. Встреча прошла в субботу, 20 июля, на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась ничьей — 8:8.