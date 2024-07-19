Канарейкин: «Талант и трудолюбие сделали из Кучерова великого игрока»

Тренер Федор Канарейкин считает, что нападающий «Тампы-Бэй Лайтинг» Никита Кучеров — лучший российский хоккеист на данный момент.

«Кучеров — лучший российский хоккеист сейчас. Он уже на вершине много лет. Великолепные бомбардирские качества, пару Кубков Стэнли. Приобретенный талант, помноженный на трудолюбие, сделали из него великого игрока», — сказал Канарейкин Legalbet.

В сезоне-2023/24 НХЛ Кучеров во второй раз в карьере выиграл «Арт Росс Трофи», став лучшим бомбардиром регулярного чемпионата с 144 (44+100) очками в 81 игре. В пяти матчах плей-офф нападающий сделал семь результативных передач. Российский форвард дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021).