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Сегодня, 09:30

Сын знаменитого Боумэна стал генменеджером «Эдмонтона». Это повергло Америку в шок

Стэн Боумэн стал генеральным менеджером «Эдмонтона»
Михаил Зислис
Обозреватель
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Стэн Боумэн
Стэн Боумэн.
Фото Getty Images
Стэна Боумэна, сына тренера Скотти Боумэна, многократного обладателя Кубка Стэнли, не ожидали увидеть на этом посту из-за старого секс-скандала в «Чикаго».

«Эдмонтон» определился с новым генеральным менеджером — им стал Стэн Боумэн. С его знаменитым отцом в «Детройте» долгое время работал Кен Холланд, руководивший «Ойлерс» последние пять лет. Первая реакция на это назначение в Северной Америке почти шоковая. Притом что она не имеет никакого отношения к родственным связям и профессиональным качествам свеженазначенного функционера. Дело касается моральной составляющей, связанной с покрывательством давнего секс-скандала еще из 2010 года в «Чикаго», где ранее работал Боумэн-младший.

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Недавно с него, Джоэля Кенневилля и Эла Макайзека был снят запрет на работу в НХЛ, длившийся более двух с половиной лет. Однако это решение не слишком взбодрило значительную часть общественности, по-прежнему настроенной кровожадно по отношению к соучастникам некрасивой истории. От пятна на репутации, похоже, им никогда уже не отмыться.

Стэн Боумэн сейчас воспринимается как переоцененный менеджер, который выехал на связях своего легендарного отца, оказавшись в «Чикаго» на высоком посту в нужное время. Он занял ключевую должность в 2009-м и в первый же сезон под его руководством команда выиграла Кубок Стэнли. Потом были завоеваны еще два титула. Его заслуга в них однозначно имеется. Но многое для кубковых успехов «Блэкхоукс» было раньше сделано другими людьми. В частности, предыдущим генеральным менеджером Дэйлом Тэллоном. Приглашение главного тренера Кенневиля и формирование костяка команды (Кейн, Тэйвз, Хосса, Шарп, Кэмпбелл и другие) — его рук дело. После того как команда выиграла титул в 2015-м, результаты пошли на спад. Старания Боумэна не сильно помогли, и он часто подвергался критике. Чего стоит только провальный обмен Артемия Панарина в «Коламбус».

Стэн Боумэн
Фото Getty Images

«Эдмонтон» сейчас находится не в перестройке, а работает в режиме «побеждать здесь и сейчас». В данной связи к назначению Боумэна генеральным менеджером «Ойлерс» можно отнестись без явного негатива, если анализировать его умения. Он пришел в готовую команду, которой не хватает до Кубка Стэнли пары грамотных ходов. У него имеется успешный опыт по доводке претендента в чемпионы.

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Большая часть работы в нынешнее межсезонье уже была проделана исполнявшим обязанности генерального менеджера «Ойлерс» Джеффом Джексоном. Сейчас важно ничего не испортить. Боумэну надо освободить немного места в платежной ведомости, разобраться с продлением контрактов ограниченно свободных агентов — защитника Филипа Броберга и нападающего Дилана Холлоуэя — и заранее прикинуть возможные варианты усиления команды по ходу сезона. Задачи не самые тяжелые, но на основании того, как Стэн с ними разберется, уже можно будет сделать выводы о его видении ближайшего будущего «Эдмонтона».

Хоккей
НХЛ
ХК Эдмонтон Ойлерз
Скотти Боумэн
Стэн Боумен
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