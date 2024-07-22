Фетисов похвалил организаторов матча звезд НХЛ и КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов ответил на вопрос «СЭ» о благотворительном матче звезд НХЛ и КХЛ.

«Молодцы ребята. Организовали красивое благотворительное мероприятие. Был большой ажиотаж. Все прошло хорошо», — сказал Фетисов «СЭ».

Встреча прошла 20 июля на «ЦСКА Арене» в Москве и завершилась вничью 8:8.

Сборную НХЛ в этом матче возглавляли Игорь Ларионов, Алексей Жамнов и Олег Знарок. В тренерский штаб команды КХЛ вошли Андрей Разин, Игорь Никитин и Роман Ротенберг.