«Детройт» подписал новый контракт с Велено

Форвард «Детройта» Джо Велено подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Соглашение с 24-летним канадцем рассчитано на два года со средней годовой зарплатой в 2,275 миллиона долларов.

В минувшем сезоне Велено провел 80 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 28 (12+16) очков.